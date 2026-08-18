Finanzas

OCDE analizó el mercado de seguros: estas fueron sus conclusiones sobre Costa Rica

El mercado de seguros en Costa Rica creció en pólizas generales durante 2024, pero enfrentó una contracción en vida tras el cierre de dos intermediarios financieros

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Por Marcia Solano Miller

El mercado de seguros en Costa Rica atraviesa un momento histórico marcado por fuertes contrastes económicos. Mientras la venta de pólizas generales (como las de automóviles o daños a la propiedad) experimenta un ritmo de crecimiento, los seguros de vida enfrentan una contracción comercial.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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