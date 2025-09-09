Finanzas

Pago del feriado del 15 de setiembre: esto se gana si le toca trabajar

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La llegada del feriado del 15 de setiembre, de pago obligatorio, activa una serie de obligaciones para los patronos en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
feriadospagos obligatorioscostos laboralesempresas15 de setiembre
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.