¿Pagó el marchamo pero no tiene correo o no le llegó el documento? Así puede descargarlo

Si usted ya pagó el marchamo, pero no tiene correo electrónico o no le llegó el comprobante, existen algunas maneras para que pueda tener un acceso rápido al documento del derecho de circulación.

El Instituto Nacional de Seguros mantiene plataformas para que pueda descargarlo en formato digital en el teléfono celular o imprimirlo:

Ingrese a la página web del INS: desde las plataformas oficiales de la institución, la persona podrá consultar y descargar el documento.

Utilice la aplicación INS Móvil: quienes tengan un teléfono inteligente podrán acceder al documento y descargarlo desde la aplicación.

Guarde el archivo en el teléfono: una vez descargado, el derecho de circulación puede mantenerse en formato digital para tenerlo disponible cuando sea necesario.

Imprima el documento: aunque el nuevo derecho de circulación será digital, la persona propietaria podrá imprimirlo si prefiere contar con una copia física.

Solicite ayuda a una persona de confianza: quienes no utilizan dispositivos móviles, internet o correo electrónico pueden pedir a un familiar o persona de confianza que les ayude a ingresar a las plataformas, descargar el documento y guardarlo o imprimirlo.

El pago del marchamo debe hacerse antes del 31 de diciembre del 2026. (Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué es importante revisar el correo electrónico?

Aunque existen alternativas para descargar el documento, el INS recomienda verificar o actualizar la dirección de correo electrónico antes de realizar el pago.

El derecho de circulación será enviado al correo electrónico registrado por la persona propietaria una vez que complete el trámite.

Por eso, quienes sí cuentan con una dirección de correo deberían revisar que esté correctamente registrada.

También conviene verificar la bandeja de entrada y otras carpetas del correo si el documento no aparece inmediatamente.

Hasta ahora, el derecho de circulación era el documento que se recibía después de realizar el pago y que muchos propietarios conservaban durante el año dentro de la guantera del vehículo.

Con el nuevo sistema, este documento se mantendrá en formato digital.

Por su parte, la nueva etiqueta será un adhesivo más simple que almacenará información como el VIN y la placa del vehículo. El sticker podrá permanecer en el parabrisas hasta por 10 años.

Si la etiqueta se coloca incorrectamente, se rompe o se pierde, será necesario solicitar una nueva en las sucursales y puntos de servicio del INS, que son los únicos lugares autorizados para realizar esta gestión.

Más de 71.000 vehículos ya habían pagado

Según el corte del jueves 12 de noviembre de 2026, a las 9:00 a. m., se habían realizado 71.062 pagos, con una recaudación de ₡14.105.328.085.

En total, más de 2 millones de vehículos deben cancelar el derecho de circulación 2027, por lo que todavía queda la mayor parte de los propietarios pendiente de realizar el trámite.

EF Marchamo digital

Para quienes comiencen a pagar en las próximas semanas, la principal recomendación es verificar sus datos y, especialmente, el correo electrónico registrado.

Pero si no tiene una cuenta de correo o si, después de pagar, el documento no aparece en su bandeja de entrada, no tendrá que quedarse sin su derecho de circulación: podrá recurrir a las plataformas digitales del INS para descargarlo y conservarlo en su teléfono o imprimirlo.