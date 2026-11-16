Finanzas

¿Pagó el marchamo pero no tiene correo o no le llegó el documento? Así puede descargarlo

Recuerde que el derecho de circulación es completamente digital a partir de este año

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Si usted ya pagó el marchamo, pero no tiene correo electrónico o no le llegó el comprobante, existen algunas maneras para que pueda tener un acceso rápido al documento del derecho de circulación.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.