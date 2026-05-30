Finanzas

Panamá aprueba nuevas reglas fiscales: ¿Cómo afectará esta reforma a los grandes contribuyentes y las pymes de Costa Rica?

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La reforma fiscal aprobada por Panamá, más conocida como “de sustancia económica”, obligará a grupos empresariales costarricenses con holdings, inversionistas o estructuras regionales en ese país a revisar sus operaciones antes de 2027 o exponerse al pago de nuevos impuestos.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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