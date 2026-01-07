Pensiones en Costa Rica: Conozca las fechas de pago para enero del 2026

Para cientos de miles de beneficiarios en Costa Rica, la pensión mensual representa más que un simple ingreso; es un pilar fundamental para su planificación financiera y estabilidad económica, sobre todo en este año que recién comienza.

La puntualidad en el depósito de estos recursos es esencial para la calidad de vida de esta considerable porción de la población, permitiéndoles cubrir gastos vitales como alimentación, medicinas, servicios públicos y alquiler.

En la gran mayoría de los regímenes de pensiones que operan en el país, el proceso de pago se ha modernizado y se ejecuta de manera automática. El dinero se acredita directamente en las cuentas bancarias que cada pensionado registró al momento de incorporarse al sistema correspondiente.

Por esta razón, es recomendable que los beneficiarios mantengan su información personal y bancaria actualizada ante la entidad administradora de su régimen, para evitar cualquier tipo de contratiempo o retraso en los desembolsos.

El pago de pensiones de los regímenes administrados por el Ministerio de Hacienda está programado para el 20 de enero. (Archivo)

Calendario de pagos: Enero 2026

Con la llegada de un nuevo mes, las diferentes instituciones encargadas de la administración de pensiones ya han definido el cronograma de acreditaciones. A continuación, se detalla el calendario para el pago de las pensiones correspondientes a este mes de enero de 2026, según la entidad administradora:

Para el pago de las pensiones correspondientes a este mes, la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya definió la fecha en que se realizará la acreditación del dinero en las cuentas.

El depósito para los beneficiarios de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo (RNC) se realizará el próximo viernes 30 de enero del 2026.

Por su parte, el pago de pensiones de los regímenes administrados por el Ministerio de Hacienda está programado para el martes 20 de enero.

El depósito de la pensión del Magisterio Nacional (Jupema) será el 20 de enero para el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) y el 13 y 28 de enero para el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).

Por último, las pensiones de las personas jubiladas del Poder Judicial serán depositadas el 13 y 28 de enero.

Las entidades insisten en que, ante cualquier duda o eventualidad, los beneficiarios deben contactar directamente a la institución que administra su respectivo régimen de pensión.