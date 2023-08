Pensiones pagadas en el ROP se dispararon entre diciembre de 2020 y de 2022

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) contabilizó un crecimiento significativo en la cantidad de pensiones pagadas a personas mayores de 59 años entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2022.

Los admnistradores del ROP pasaron de pagar 10.792 jubilaciones a finales de 2020 a 24.071 en el mismo mes de 2022. Los datos están disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Pese a que no se puede obtener específicamente la cantidad de pensionados del ROP por vejez, una opción para acercarse de forma más acertada a esta cifra es considerar los datos de las pensiones pagadas a mayores de 59 años.

La dificultad de conseguir el dato exacto de jubilados por vejez se debe a que una persona puede recibir más de una pensión del ROP, aunque es un fenómeno que ocurre poco. Un ejemplo de ello es que tenga acceso a una pensión por vejez y otra por herencia.

LEA MÁS: ¿Cómo se hereda una pensión? Estas son las condiciones en diferentes regímenes

Por su parte, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ha registrado un aumento de 30% en la cantidad de sus pensionados por vejez durante los últimos dos años y medio. Actualmente, el IVM cuenta con 199.967 jubilados por vejez.

Pensiones del ROP a mayores de 59 años Copiado!

Según se aprecia en los datos disponibles en la página web de la Superintendencia de Pensiones, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022 se contabilizó un incremento significativo en la cantidad mensual de pensiones pagadas: 123%. ¿A qué responde esto?

Hermes Alvarado, gerente general de BN Vital, recordó que antes del 5 de diciembre de 2020 las personas que cumplían requisitos para jubilarse y el monto de una renta del ROP que equivalía a menos del 10% de la pensión del IVM, podían retirar la totalidad de la pensión complementaria en un solo tracto y no se contabilizaba como pensionado del ROP.

Posterior a esa fecha, entró en vigor un cambio en la Ley de Protección al Trabajador que eliminó el retiro en un solo tracto y desde ese entonces el 100% de los pensionados de algún régimen básico también lo son del ROP.

“Este es el elemento que explica el crecimiento mencionado, pues el adelanto de pensión sí se da, pero no es significativo, en relación con el crecimiento de la población que tiene derecho a pensionarse. El alto costo financiero que implica un adelanto de pensión lo hace inviable para la gran mayoría de personas”, mencionó Alvarado.

LEA MÁS: Pensionados del ROP recuperarán las pérdidas de su mensualidad conforme mejoren los mercados

El gran dinamismo de retiro del ROP entre 2020 y 2022 cayó en 2023. En enero de este año, 14.313 personas mayores de 59 años recibieron los recursos mensuales de su pensión complementaria. Luego de ese momento, la cifra de jubilaciones empezó a subir (con excepción de marzo) y en junio llegó a 16.730. Esto implica que, aproximadamente, en el país hay 16.000 pensionados del ROP por vejez.

El gerente general de BN Vital explicó que el 5 de diciembre de 2020 también entró en vigencia el transitorio XIX a la Ley de Protección al Trabajador (7983), el cual permitía el retiro del ROP en cuatro tractos, con una periodicidad igual a nueve meses, para quienes hayan adquirido el derecho a la pensión antes del 1.° de enero de 2021.

“Esto implicó que a partir de enero de 2023, todo el grupo de personas que se acogieron a este transitorio recibieron su último pago y salen de la lista de pensionados del ROP”, mencionó el funcionario.

El promedio total de la cantidad de pensiones a mayores de 59 años que ha pagado el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, de enero de 2020 a junio de 2023, es de 660.995.

El ROP contabilizó un crecimiento de 123,04% en la cantidad de pensiones pagadas a personas mayores de 59 años, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022. (Shutterstock)

LEA MÁS: Pensiones voluntarias sufrieron menos que el ROP en el último año

Pensionados del IVM por vejez Copiado!

Según datos suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social a junio de 2023, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte contabilizaba 199.967 pensionados por vejez. En enero de 2020 la cifra era menor: 153.809.

En cuestión de dos años y medio, la cantidad de pensionados se incrementó en un 30%. Además, en el Informe de Política Monetaria (IPM) presentado el pasado 31 de julio se detalla que las pensiones por vejez que otorga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se triplicaron entre 2010 y 2023 (abril).

La Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, considera que es claro que la reforma al Reglamento del Régimen de IVM y que entra en vigencia el 11 de enero de 2024, ha impulsado a que quienes cumplen los requisitos decidan acogerse a la pensión a la que tienen derecho.

“Quienes no lograrán cumplir con los requisitos a esa fecha, pero que tienen la posibilidad de adelantar su jubilación, valorarán utilizar los fondos voluntarios de pensiones que mantengan con las diferentes operadoras de pensiones, también se incluyen en este segmento”, comentó Aguilar.

Actualmente, para acceder a la pensión de vejez del IVM se deben cumplir dos requisitos fundamentales: la edad y las cuotas acumuladas. Los hombres deben tener al menos 61 años y 11 meses de edad y contar con 462 cuotas acumuladas, mientras que las mujeres pueden jubilarse a partir de los 59 años y 11 meses, y 450 cuotas.

Sin embargo, una reforma al reglamento de pensiones instaura que estos requisitos cambiarán a partir del 11 de enero del 2024, y la edad mínima de retiro para hombres y mujeres será de 65 años. No obstante, estas últimas conservarán el beneficio de adelantar el retiro.

“Cabe destacar que las reformas recientes al reglamento de pensiones (Ley 9906 y reformas a regímenes del primer pilar) no han implicado un aumento significativo de jubilaciones anticipadas, en parte debido al costo monetario que conlleva este trámite. No obstante, dichas reformas podrían incentivar a los trabajadores que cumplen la totalidad de requisitos para jubilarse a no postergar más esta decisión, con el fin de eludir cambios en las condiciones de su retiro una vez terminado el periodo transitorio establecido”, se detalla en el documento del IPM.

LEA MÁS: EF Explica: Así le afectarán a usted las reformas de la CCSS para extender la sostenibilidad del IVM