Finanzas

¿Planea usar su vehículo actual como prima para uno nuevo? Estos son los aspectos que más afectan el avalúo

Conozca los factores clave que las entidades financieras, de la mano con las agencias, evalúan para determinar el valor real de su vehículo usado al entregarlo como prima

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La Expomóvil 2026, que se realiza del 16 al 26 de abril, vuelve a concentrar en un solo espacio la mayor oferta de vehículos del país junto a condiciones de financiamiento que buscan atraer a quienes evalúan cambiar de carro en el corto plazo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Expomóvil 2026Costa RicaExpomóvil2026primavehículoavalúopago inicial
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.