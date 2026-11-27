El precio del dólar sigue a la baja, pese a que el Banco Central mantiene su participación activa en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Desde enero al 24 de noviembre, ha comprado, mediante operaciones de estabilización, un monto de $1.610 millones.

Noviembre fue el mes en el que más divisas ha adquirido, con $347 millones.

La cifra es superior a las compras que realizó en febrero, cuando se reportó el segundo monto más alto del año: $259 millones.

El comportamiento evidencia las dificultades que enfrenta la autoridad monetaria para moderar la apreciación del colón.

Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, aseguró que lo que se observa es que, cuando el dólar cae, no hay ninguna fuerza que haga que suba, ni siquiera con las compras del Banco Central.

Además, señaló que otro elemento que llama la atención es la ausencia de un comportamiento estacional que tradicionalmente había favorecido un aumento del precio del dólar durante los últimos meses del año.

“Lo que hemos observado es que siempre en septiembre y octubre había una tendencia al alza que se debía a algo estacional, cosa que lamentablemente en este año no ha ocurrido”, indicó.

Más bien, en lo que llevamos del año, el precio del dólar ha bajado ¢53,28, al pasar de ¢497,07 en enero del 2026 a ¢443,79 a la fecha.

Más dólares disponibles que compradores

Para Pablo González, economista de Mercado de Valores, la principal explicación de la baja del dólar está relacionada con una mayor disponibilidad de divisas frente a una demanda que no logra absorber toda la oferta.

El economista indicó que los flujos de oferta, particularmente los provenientes de los sectores generadores de divisas, mantienen una fortaleza que contrasta con una demanda insuficiente para absorber esos recursos.

Este desequilibrio ayuda a explicar por qué las compras del BCCR no han conseguido cambiar la dirección del mercado.

Aunque la autoridad monetaria adquiere dólares, la disponibilidad de divisas continúa ejerciendo presión sobre el tipo de cambio.

El comportamiento también coincide con un aumento importante de las reservas internacionales del país.

Entre el 1.° de enero de 2023 y el 23 de noviembre de 2026, las reservas internacionales aumentaron un 149%, hasta alcanzar un nivel equivalente a 2,49 veces el registrado al inicio del período, detalló González.

En enero de 2023, las reservas representaban el 9,5% del producto interno bruto (PIB) anual. Actualmente, equivalen aproximadamente al 19,4%, según las cifras dadas a conocer hoy por la Universidad Nacional.

La caída del dólar tiene ganadores y perdedores

La apreciación del colón tiene efectos distintos sobre los hogares y las actividades productivas.

Mientras un tipo de cambio más bajo puede abaratar los productos importados y contribuir a contener la inflación, también representa un desafío para las empresas que generan ingresos en dólares y enfrentan gastos en colones.

Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, advirtió que la apreciación de la moneda nacional reduce la competitividad de las actividades exportadoras y turísticas, así como de las empresas locales que compiten con productos importados.

La economista explicó que esta situación puede reducir los márgenes de ganancia de las compañías, afectar sus decisiones de inversión y limitar su capacidad para mantener o generar puestos de trabajo, especialmente en las actividades más expuestas a la competencia internacional.

Es importante aclarar que estas operaciones de estabilización cambiaria, previstas en el artículo 87 de la Ley Orgánica del BCCR, buscan evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. No tienen como objetivo garantizar una cotización específica ni impedir que el mercado refleje cambios en la oferta y la demanda.

El Informe Estado de la Nación 2026 también identificó la abundancia de dólares como el principal factor detrás de la apreciación del colón durante los últimos años.

De esta forma, el comportamiento cambiario plantea un desafío que va más allá del precio que pagan los consumidores por los dólares: también obliga a observar los efectos sobre la rentabilidad empresarial, el empleo y la competitividad de la economía costarricense.

Las compras del Banco Central han moderado la caída del tipo de cambio, pero los datos muestran que, hasta noviembre, no han sido suficientes para revertir las presiones que mantienen al dólar en niveles históricamente bajos.