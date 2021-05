En ese entonces, a finales de la década de 1980, Trump consideraba la posibilidad de postularse por primera vez como candidato presidencial y pensaba incluir el superávit comercial de Japón entre sus temas de campaña. El 2 de septiembre de 1987, contrató anuncios de plana completa en The New York Times, The Washington Post y The Boston Globe para excoriar a Japón por construir “una economía vibrante con un superávit sin precedentes” a costa del enorme déficit que sufría Estados Unidos.