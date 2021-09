Potenciar su desarrollo y diversificar financiamiento, las oportunidades que ve BAC Credomatic en la bolsa de Colombia

Gisela Sánchez La directora regional de Relaciones Corporativas de BAC Credomatic, Gisela Sánchez, aseguró que si se da la aprobación de transar en la Bolsa de Valores de Colombia las oportunidades de crecimiento en la región podrían maximizarse. Foto: BAC Credomatic para EF. (BAC Credomatic para EF.)

La mañana de este jueves la entidad financiera BAC Credomatic, que mantiene presencia en varios países de la región centroamericana, anunció que su empresa holding Leasing Bogotá S.A. presentará a la Superintendencia Financiera de Colombia la solicitud para inscribir sus acciones ante el Registro Nacional de Valores y Emisores, para posteriormente transarlas en la Bolsa Nacional de Valores del país suramericano.

Con una eventual aprobación, la entidad financiera podría entrar a cotizar al mercado bursátil colombiano.

Sin embargo, la solicitud y su visto bueno por parte del ente regulador colombiano traería cambios a nivel de la composición accionaria de la empresa holding de la entidad, que actualmente pertenece 100% al Banco de Bogotá y, por ende, de Grupo Aval.

EF conversó con Gisela Sánchez, directora regional de relaciones corporativas de BAC Credomatic, sobre lo que se avecina respecto a las transformaciones anunciadas. La entidad apuesta a la apertura de nuevas oportunidades de crecimiento en la región.

Aquí un extracto de la entrevista con Sánchez:

―¿Cómo cambia la composición accionaria de la empresa holding de BAC Credomatic en caso de que la superintendencia de Colombia apruebe la solicitud de inscripción?

Hay algo muy importante en esta oportunidad y es que actualmente el accionista mayoritario del grupo BAC Credomatic continuará siendo el mismo que después de que ocurra esta transacción -de ser aprobada-, que es el Dr. Luis Carlos Sarmiento. En ese sentido, la posición del accionista mayoritario no cambiará del todo.

El otro elemento es que el Banco de Bogotá mantendrá 25% de las acciones de la empresa holding de BAC, lo que nos permite seguir vinculados al grupo compartiendo mejores prácticas.

Lo que sí va a suceder y que es un hito en la historia de BAC es que nuestra empresa holding va a poder enlistarse en la Bolsa y por ende transar sus acciones en Colombia.

¿Por qué Colombia? Es la bolsa de valores natural tomando en cuenta que nuestro accionista mayoritario continúa siendo el doctor Sarmiento y que las operaciones y el grupo financiero del doctor Sarmiento están en Colombia.

Es una decisión de foco, que nos va a permitir a Grupo Aval y a Banco de Bogotá enfocarse en sus operaciones en Colombia; y ellos lo ven como una oportunidad también de darle foco a sus operaciones internacionales, que en este caso corresponden a BAC y que nosotros podamos enfocar nuestros esfuerzos en crecer y en poder aprovechar todas las oportunidades que da la bolsa.

―¿Se manejó la posibilidad de solicitar el registro en otras bolsas de la región?

Lo natural, ya que el inversionista mayoritario sigue siendo el mismo, es iniciar con la Bolsa de Valores de Colombia, que es una bolsa madura y nos da profundidad. Pero eso no descarta la oportunidad que podamos tener en el futuro de poder explorar por ejemplo la Bolsa de Valores de Panamá u otras. Esa oportunidad siempre está abierta.

Lo que ha sucedido el día de ayer y hoy es una solicitud que aún estamos haciendo a la Superintendencia Financiera. Debemos esperar a recibir la aprobación de la Superintendencia. Es un proceso que va a tomar algunos meses probablemente y mientras tanto seguimos operando de la misma forma.

―Si se da la aprobación se daría un cambio importante respecto al porcentaje de ligamen con Banco de Bogotá y Grupo Aval, ¿esto podría interpretarse como alguna forma de separación de la empresa holding y BAC de esos dos grandes entes?

No, le diría que estamos manteniendo lo mejor de los dos mundos. Seguimos compartiendo al accionista mayoritario y en ese sentido tanto Grupo Aval como la empresa holding de BAC se mantendrán cercanos.

Pero como complemento nos va a dar otros beneficios que son muy relevantes para nuestros accionistas y nuestros grupos de interés, como que nos permitirá tener mayor foco en el crecimiento, le dará mayor liquidez a nuestros accionistas el hecho de poder enlistarnos en la bolsa, nos va a permitir tener más fuentes de financiamiento con lo que podemos diversificar nuestras oportunidades de financiar y también elevar aún más los estándares de Gobierno Corporativo que ya son de primer nivel.

Además vamos a poder recibir retroalimentación permanente del mercado bursátil sobre la gestión de la empresa.

―¿Los cambios brindarían más autonomía a la empresa BAC Credomatic? ¿Genera algún tipo de libertad para BAC en temas de nuevas adquisiciones, operaciones o ventas, por ejemplo?

Nos va a permitir tener muchísimos más beneficios que de todas formas ofrece ser una empresa del mercado bursátil. Pero siempre BAC ha mantenido independencia en el sentido de su equipo de gestión, visión estratégica y políticas de gobierno corporativo.

Si bien es cierto vamos a mantener el respaldo de Banco de Bogotá que sigue teniendo el control del 25% de las operaciones del BAC y de nuestro accionista mayoritario, al mismo tiempo BAC tiene en Centroamérica una operación muy relevante.

Somos un banco con un gran nivel de solidez, por lo que lo vemos como la oportunidad de ver lo mejor de los dos mundos. Vamos a seguir ligados porque nuestro accionista mayoritario es el Dr. Sarmiento.

―¿Cuáles beneficios traería para la empresa la aprobación de transar en bolsa? ¿Ya tienen planificación de a qué tipos de instrumentos accederán?

Vemos beneficios que son oportunidades que podemos explorar como el tema de seguir potenciando crecimiento, el de la liquidez de los accionistas y la oportunidad de diversificar fuentes de financiamiento.

―¿Se cambiará la estrategia de fondeo de BAC Credomatic si se da la aprobación? ¿Se financiarán únicamente en Colombia?

En este momento no podríamos darle una respuesta sobre si vamos a diversificar o no esas fuentes de financiamiento. Es una oportunidad que vamos a tener y que una vez que estemos enlistados en bolsa podemos explorar, pero aún son temas que están en desarrollo.

―Ha nombrado varias veces el tema de crecimiento si se da la aprobación en Colombia y este puede ser de muchos tipos. ¿A qué tipo de crecimiento apuestan? ¿Se han fijado metas en cuanto a patrimonio y activos?

Quisiera enmarcar ese crecimiento no solamente en el tema económico sino también en que podamos convertirnos en un banco catalizador de creación de valor ambiental y social para Centroamérica.

En cuanto a la parte económica, lo vemos como múltiples oportunidades como que queremos dinamizar mucho más nuestro crecimiento digital. Vemos la oportunidad de acelerar el crecimiento en términos de innovación y digitalización, más que en crecimiento de espacio físico.

Lo vemos también como una oportunidad de poder impactar positivamente a más clientes, no solamente a los 3,8 millones de clientes actuales si no también poder expandir y con eso también la oportunidad de crecimiento de nuestros colaboradores. Vemos una oportunidad que vendría de la mano de ese crecimiento en activos, nuestra cartera y por ende de nuestro patrimonio (...).

No tenemos una meta cuantitativa en este momento pero sí una meta conceptual de seguir creciendo apalancados en la digitalización y la sostenibilidad.

―¿Cómo podría impactar este nuevo cambio a las operaciones de BAC en Costa Rica en el corto y mediano plazo?

En el corto e inclusive mediano plazo no visualizamos ningún impacto. Aún estamos sujetos al proceso de aprobación de la superintendencia y en los próximos meses no visualizamos cambios. Es una oportunidad más de mediano a largo plazo que nos va a permitir tener beneficios que actualmente no tenemos que vamos a compartir con nuestros accionistas, clientes y público de interés.