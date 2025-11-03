Finanzas

Presidenta de Conassif, Yin Leng Hong, renuncia a su cargo

La jerarca continuará como integrante del Consejo hasta julio de 2029, fecha en la que vence su nombramiento como directora

Por Marcia Solano Miller

La presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Yin Leng Hong Monteverde, anunció que dejará su cargo como presidenta el 2 de diciembre de 2025.








