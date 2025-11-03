Presidenta de Conassif, Yin Leng Hong, renuncia a su cargo

La presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Yin Leng Hong Monteverde, anunció que dejará su cargo como presidenta el 2 de diciembre de 2025.

La economista, no obstante, continuará como integrante del Consejo hasta julio de 2029, fecha en la que vence su nombramiento como directora.

La salida se dará mediante una transición ordenada, según informó el propio Conassif, con el fin de asegurar la continuidad de los proyectos en curso.

Yin Leng Hong asumió el cargo de miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el 4 de julio de 2024, y posteriormente fue nombrada presidenta del Conassif el 15 de febrero de 2025.

Durante su gestión se aplicó por primera vez la Ley 9816, vinculada a la resolución de entidades financieras.

“Culmino esta etapa con la satisfacción de haber tenido el honor de presidir el Conassif con el mayor compromiso y dedicación, durante un periodo en el que se abordaron con éxito procesos de gran importancia y desafíos clave para el fortalecimiento del sistema financiero”, comentó en un comunicado.

La aún presidenta enfatizó que continuará su aporte desde su actual posición como directora.

El Conassif informará más adelante sobre la designación del nuevo titular de la presidencia, una vez completado el proceso de transición.