Presidente del Banco Central defiende precio del dólar pese a críticas de cámaras y ministerios

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), dijo ser “muy receptivo” con las preocupaciones que diversas cámaras productivas e instituciones estatales han señalado sobre la caída en el tipo de cambio, sin embargo defendió que el precio de la divisa respondía a las fuerzas del mercado.

“El valor que tiene (el dólar) es un valor de mercado (...), sería peligroso que yo tenga una idea particular de cuál debería ser el tipo de cambio y trate de inducirlo. Para la sociedad de un país de libertades civiles, sería peligroso que nosotros como empleados públicos tuviéramos el poder de girar un precio tan importante y por eso se lo tiramos al mercado”, explicó Madrigal en la presentación del último Informe de Política Monetaria este 31 de enero.

Róger Madrigal ha sido criticado por cámaras empresariales debido a la política monetaria y cambiaria que ha mantenido el Banco Central. (JOHN DURAN)

Esto se dio en respuesta a los múltiples llamados que han hecho cámaras como la de industria, turismo, exportadores y empresarios del sector privado para que el BCCR ajuste su política monetaria y cambiaria para detener la apreciación del colón. Recientemente a estos pedidos se sumaron los jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Comercio Exterior.

En la presentación, Madrigal argumentó que lo que está sucediendo con el tipo de cambio es un síntoma del éxito que dice que ha tenido el país en vincularse al comercio internacional.

“Es la consecuencia de un modelo que ha sido muy exitoso para la sociedad en los últimos 35 años, que es que los costarricenses decidieron vincularse comercialmente al resto del mundo por las ventajas de tener una demanda mayor que simplemente la demanda interna. El país ha sido muy exitoso y eso lo que trae es que hay una sobreoferta de divisas”, mencionó.

Esa sobreoferta, dijo, vino principalmente del mayor crecimiento que tuvo en 2023 el sector exportador y el turismo, lo cual ayudó a que más dólares ingresaran al mercado cambiario.

“El banco es empático con las preocupaciones (...), nosotros le daremos una cuidadosa consideración a esas notas, las responderemos de una manera muy respetuosa y el Banco entiende que puede haber algunos segmentos de población que tienen la capacidad de expresar esas preocupaciones y lo que nos queda es atender para explicar qué es lo que pasa”, agregó.

Como defensa el jerarca también mencionó que en tres de los últimos cuatro días el tipo de cambio subió. Dicho aumento fue de poco menos de ₡3. El tipo de cambio actualmente está en un precio que no veía desde inicios del 2014, diez años atrás alrededor de los ₡518,04.

Si se toma en cuenta un lapso mayor, el precio del dólar tiene una tendencia a la baja, el pasado 30 de noviembre su valor fue de ₡536,27 y el 4 de enero ₡532,11.

Los reclamos

Cuando el Central realizó su más reciente disminución en la Tasa de Política Monetaria, en enero de 2024, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) calificaron de “insuficiente” e “irresponsable” que el ajuste solo fuera de 0,25 puntos porcentuales (p. p.), en lugar de una bajada más grande.

Estos sectores también criticaron que el nivel de la TPM también estaría contribuyendo a la caída en el tipo de cambio, lo cual está afectando los ingresos de sectores dolarizados como el turístico y el exportador.

LEA MÁS: Convivir con un tipo de cambio bajo será el reto del sector turismo y exportador en 2024

“El Banco Central, su presidente y su junta directiva solo confirman lo que ya han demostrado, que no les interesa ni les duele lo que nuestros empresarios y colaboradores están viviendo a causa de la irracional política cambiaria que el BCCR ha decidido mantener”, reprochó Rubén Acón, presidente de Canatur, el pasado 26 de enero.

Esta cámara también dijo que el Central es “responsable de una nueva crisis en turismo”.

“Durante más de un año, con su resistencia a acelerar la disminución de la TPM, lo que han logrado es comprometer la capacidad de expansión, operación, generación de empleo y ampliación de inversiones de muchas empresas”, mencionó la Uccaep en un comunicado de prensa.

Ajustes en la TPM

Madrigal consideró que “es mucho” lo que el Central ha hecho con respecto a la política monetaria y usó como ejemplo el hecho de que Costa Rica fue el primer país latinoamericano con metas de inflación que redujo sus tasas durante el último año. Desde marzo de 2023, el Central ha reducido en 3,25 p. p. su tasa de interés.

LEA MÁS: ¿Puede el Banco Central seguir comprando dólares? Adquisiciones vienen con un costo inflacionario y financiero

Alonso Alfaro, economista jefe del BCCR, agregó que ellos han visto un efecto pequeño, pero no nulo, de la política monetaria en el mercado cambiario, sin embargo atribuyen al sector exportador y a la inversión extranjera la mayor parte del peso en la caída del tipo de cambio del último año y no al nivel de la TPM.

“Uno no esperaría que haya un efecto muy grande (si baja la TPM) cuando los factores que están llevando el tipo de cambio a bajar están relacionados a factores de la economía real, no del sector financiero, estamos hablando de exportaciones, de turismo, de ingresos e inversión extranjera directa que no tienen una afectación directa de un ajuste ni de tasas de interés ni un diferencial tasas entre dólares y colones”, agregó Hazel Valverde, gerenta general del BCCR.