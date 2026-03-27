Finanzas

Presión sobre el tipo de cambio: exceso de dólares se mantendría por unos meses más, afirma presidente del Banco Central

Existe en el mercado cambiario un exceso de dólares que ha hecho que el precio baje a mínimos históricos.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El exceso de dólares en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), que ha presionado el tipo de cambio a la baja, no desaparecerá en el corto plazo.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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