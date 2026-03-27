Presión sobre el tipo de cambio: exceso de dólares se mantendría por unos meses más, afirma presidente del Banco Central

El exceso de dólares en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), que ha presionado el tipo de cambio a la baja, no desaparecerá en el corto plazo.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), confirmó que las condiciones coyunturales de la economía mantendrán la liquidez de divisas al menos por dos o tres meses adicionales y luego se diluirá.

“Sin embargo, se mantendrán las causas estructurales”, advirtió el presidente del Banco Central.

El tipo de cambio se ha mantenido bajo el rango de los 600 colones por dolar desde mediados de diciembre de 2022. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Rafael Pacheco)

Según la autoridad monetaria, el flujo “extraordinario” y “sorpresivo” de moneda extranjera no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la convergencia de tres factores estructurales:

Más Inversión Extranjera Directa (IED): Flujos sostenidos de largo plazo.

Exportaciones: Mayor dinamismo en las ventas al exterior.

Turismo: Un pico de ingresos correspondiente a la temporada alta.

A esto se suma un componente especulativo de expectativas: ante la percepción de que la tendencia a la baja persistirá, los agentes económicos han acelerado la venta de sus posiciones en dólares, incrementando la oferta de forma inmediata para mitigar pérdidas cambiarias.

En el último año el precio del dólar ha bajado ¢37,5, pasando de ¢464,27 a ¢501,77.

Ahora bien, desde junio del 2022, cuando comenzó la caída, el tipo de cambio del dólar frente al colón ha caído un 33%.

Pasó de ¢692, el 1.º de junio del 2022, a ¢464,27 este 26 de marzo.

Este viernes cerró en ¢465,64. La última vez que la divisa finalizó una jornada por encima de los ¢465 fue el pasado lunes 23 de marzo, cuando se ubicó en ¢465,75.

Intervención para un “aterrizaje suave”

El BCCR ha reactivado con fuerza su mecanismo de estabilización desde el pasado 19 de febrero.

La semana pasada, el Banco Central intervino todos los días y esta únicamente tres veces.

Esta es una herramienta que no se utilizaba con tal intensidad desde la crisis de alzas en 2022. El objetivo es claro: evitar la volatilidad extrema.

“En lugar de que una burbuja que estalla de forma violenta, lo que se busca es que el ajuste se dé de manera gradual”, explicó Madrigal.

Sectores productivos y competitividad

Con respecto a la petición que están haciendo los sectores productivos, mediante la Cámara Nacional de Turismo y la Cámara de Agricultura, entre otras, sobre el impacto que está teniendo la baja en el tipo de cambio, Madrigal señaló que el Banco Central “es empático y reconoce que existe un impacto y esperaría que a futuro existan mecanismos de compensación”.

Agregó que en lo que no está de acuerdo es con la pérdida de competitividad, porque en el Informe de Política Monetaria se evidenció que, al comparar con otros países, Costa Rica es la que se ha apreciado menos; incluso, en términos reales, se ha depreciado.

Con un colón más fuerte, quienes ganan en dólares ven disminuido su poder adquisitivo, mientras que las empresas que generan divisas enfrentan mayores costos operativos.