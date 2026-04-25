Finanzas

¿Puedo comprar carro nuevo sin tener la prima? Estas son las opciones y riesgos al financiar el 100%

Aunque la norma es exigir un pago inicial para autorizar el crédito, hay vías alternas para sacar el vehículo de la agencia sin ese desembolso. Especialistas desglosan lo que realmente implica para su bolsillo

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Por Marcia Solano Miller

El pago inicial de un vehículo nuevo adquirido mediante un préstamo suele rondar entre el 10% y el 20% del precio total, esto implica tener suficientes ahorros o solvencia económica para desembolsar ese monto de contado.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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