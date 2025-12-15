¿Qué debería hacer la izquierda en Latinoamérica ante avance de ultraderecha? Esto dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El avance de la ultraderecha en América Latina, con el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, debe hacer reflexionar a los movimientos de izquierda, dijo este lunes la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.
