¿Qué ganamos y qué perdemos con el tipo de cambio estable? Precio del dólar ha estado abajo de los ¢550 desde julio

El tipo de cambio atraviesa una estabilidad que no veía desde hace unos seis años, cuando el precio de la divisa osciló alrededor de los ¢570 entre finales del 2017 y mediados del 2018, antes de que la seguidilla de la crisis fiscal, la pandemia y la guerra en Ucrania distorsionaran las fuerzas que mueven este precio.

Desde marzo del presente año se ha sostenido entre las decenas de los ¢550 y ¢530, aproximadamente, una estabilidad relativa que rompió con las fuertes tendencias, primero alcistas y después bajistas, de los últimos años.

Después de una caída importante durante el segundo semestre del 2022 e inicios del 2023, el tipo de cambio se ha estabilizado. (Shutterstock/Shutterstock)

Entre las ventajas de este periodo más tranquilo es que se detuvo ligera y temporalmente el sangrado de los grupos más afectados por la apreciación cambiaria, estos son el exportador y el turístico. Si bien no les genera una ganancia directa, por lo menos deja de producirles una pérdida cambiaria al recibir sus ingresos en dólares teniendo gastos en colones.

“Si uno piensa que el tipo de cambio está más o menos en equilibrio, esta sería una coyuntura que temporalmente no estaría afectando negativamente a los exportadores ni favoreciendo a los importadores, es decir, debería ser como lo normal”, explica José Luis Arce, economista y director de FCS Capital.

No obstante, de mantenerse en niveles similares a los actuales, estos sectores tendrían que competir en un contexto donde el precio de la divisa es similar al del 2015, pero los costos locales son considerablemente superiores a los que se tenían para entonces.

Aún así, Arce considera que no es realista comparar el nivel actual con el del pico del año pasado ni esperar que regrese hasta los ¢700 de junio del 2022. “Es un tema de expectativas, es decir, ¢700 fue una anormalidad, fue producto de muchos shocks muy negativos, ese no era el nivel de equilibrio. Si yo soy exportador y me comparo con los ¢700, pues voy a sufrir mucho, pero debería compararme con el 2017 (antes de los shocks). Es un momento de respiro, hay que darle tiempo a ver si este nivel actual del tipo de cambio es de equilibrio o no”, explica.

LEA MÁS: Caída histórica: en 12 meses el tipo de cambio pasó de su precio máximo a un desplome sin precendentes

Si bien la estabilidad ayuda a mantener cierto equilibrio entre las posibles pérdidas y ganancias cambiarias de grupos dolarizados, también puede generar una especie de espejismo en las perspectivas de los agentes económicos. Daniel Ortiz, economista de Cefsa, considera que suele propiciar una falsa sensación de menor riesgo cambiario. Esto puede llevar a las personas a endeudarse en una moneda en la que no perciben sus ingresos.

“Bajo esa sensación de que tipo de cambio se va a mantener en los valores actuales, algunas personas pueden seguir endeudándose en dólares, asumen un mayor riesgo cambiario y en algún momento, cuando haya una escalada rápida del tipo de cambio, eso va a tener impactos sobre las finanzas de esas personas y sobre el sistema financiero, eso es una de las consecuencias de mantener un tipo de cambio artificialmente apreciado”, dice Ortiz.

Con datos a setiembre del 2023, el crédito en moneda extranjera creció en un 10,5% interanual. Por el contrario, la tendencia desde el 2016 había sido la de disminución de préstamos en divisas. Esto es algo que ya el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, admitió que le preocupa.

“Esto es una llamada de atención para el Banco Central y las autoridades (...), tenemos que trabajar más porque es muy alto ese crecimiento y eventualmente, si no se vigila, es una vulnerabilidad para el sistema financiero”, dijo Madrigal durante la presentación del último Informe de Política Monetaria el pasado 1º. de noviembre.

LEA MÁS: Tipo de cambio: ¿por qué el precio del dólar es tan estable desde hace ocho meses? Explicamos

A Ortiz también le preocupa que esta tendencia de mayor endeudamiento en dólares no es exclusiva del sector privado, sino que el Gobierno también está apostando por esta moneda. “El Gobierno está haciendo lo mismo: el fuerte del endeudamiento ha sido dólares, $3.000 millones en eurobonos, más créditos que vienen del Fondo Monetario Internacional, ¿y acaso el gobierno es un generador de divisas? Sus ingresos son en colones”, dice.

¿Se puede alargar está estabilidad?

La prolongación de la estabilidad dependerá en gran medida de qué tan estructurales o coyunturales sean las razones que hay detrás del fenómeno.

De parte de las fuerzas bajistas, la abundancia de dólares por exportaciones debería, en teoría, ser un factor que se sostendrá sobre el tiempo. Principalmente porque la diversificación hacia la industria de servicios debería proveer al país una demanda externa más uniforme durante todo el año, a diferencia de las exportaciones de productos agrícolas, los cuales tienen una estacionalidad que influye en altos y bajos en la cotización de la divisa.

No obstante, del lado de las fuerzas que suben el tipo de cambio, la realidad es que es difícil imaginarse que el Banco Central pueda mantener una postura de compras tan agresiva en el mediano y largo plazo, especialmente cuando ya tiene niveles importantes de reservas y, de continuar comprando, emitiría más liquidez que a la postre le podría generar problemas inflacionarios o costos financieros. En los primeros diez meses del año el Central compró cerca de un 67% de los montos negociados en el Monex, esto ayudó a ponerle una especie de suelo al valor de la divisa. Si suaviza su participación en el mercado cambiario deberían de aparecer nuevas presiones hacia el alza para que se sostenga una estabilidad, de lo contrario el colón podría apreciarse todavía más.

LEA MÁS: La temporada “baja” de dólares está por terminar y la abundancia continúa, ¿qué pasará con el tipo de cambio?

Arce considera que de momento esta estabilidad podría alargarse por varios meses más mientras las autoridades esclarecen las causas detrás del fenómeno. “Mi apuesta es que vamos a tener unos seis o nueve meses más de estabilidad y que después, si esto es producto del sector externo positivo de servicios, exportaciones, pagos a factores locales, entonces podríamos ver una apreciación real”, dice.

Ortiz, por su parte, ve que la abundancia de dólares podría ser en parte circunstancial. “Creo que sí han habido cambios estructurales, lo que no creo es que este sea el valor que vayamos a tener por los próximos años. Me parece difícil porque hay factores que no vamos a tener el resto de años. Este es un año atípico porque tenemos $3.000 millones de eurobonos, a ningún Gobierno se le había autorizado tanto, hay un convenio con el Fondo, además tenemos un Banco Central que en esta coyuntura de (abundancia de) dólares tiene un crédito con el Flar (Fondo Latinoamericano de Reservas); son factores que hacen que esa oferta siga grande”, explica Ortiz.