¿Qué piensa el nuevo presidente del Banco Central sobre las criptomonedas? “No tenemos todavía toda una regulación articulada”

Róger Madrigal, nuevo jerarca del Banco Central, hace una diferenciación y explica los escenarios en los que esta entidad debería participar y en cuáles no de acuerdo con la función que tengan las criptomonedas entre la población.

En efecto, la explicación no es binaria y más bien Madrigal explica que diversas entidades podrían participar y las necesidades iniciales.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha informado que mantiene una posición de tolerancia vigilante frente a los criptoactivos.

En entrevista con EF, Madrigal se refirió a la posición que debería tener el Banco Central respecto a los criptoactivos y si es posible que estos sean regulados en el país.

A continuación un extracto de la entrevista que EF le realizó a Madrigal el pasado 24 de mayo, en la cual el jerarca se refirió al tema de los criptoactivos en Costa Rica.

[ Autoridades de Costa Rica mantienen una “tolerancia vigilante” frente a las criptomonedas ]

En materia de criptoactivos, desde su perspectiva, ¿cuál es la posición que debería mantener el Banco Central?

— En Costa Rica existe la libertad de comercio, entonces no hay ningún problema que la gente quiera tener eso. Si hay dos personas que se ponen de acuerdo para intercambiar cualquier cosa, entre privados está bien.

Ahora, el problema es que quieran meter al Banco Central a que legitime esas transacciones. Entonces si quieren meter al banco a que legitime esas transacciones, entonces nos vamos a ver si eso es legítimo, dónde está, qué registros tiene, cómo los obtuvo, etc. Entonces el banco ahí lo que dice es en el tanto sea entre privados por cuenta riesgo de ellos.

Una de las ventajas que dicen es que al ser una estructura de información descentralizada, entonces que eso no es rastreable, entonces ¿cómo vamos a dar garantía que algo existe cuando no es rastreable?

El problema que hay, que no hay que estigmatizarlo, pero tampoco hay que ignorarlo, es que en algunas transacciones que se consideran ilícitas, se utilizan estos criptoactivos precisamente porque no son rastreables.

Hay otros argumentos, no tanto los criptoactivos, sino la digitalización, que tiene que ver con inclusión financiera, costos de producción de numerario, o problemas o costos de los sistemas de pago; situación que en Costa Rica está, hasta el momento, relativamente bien resuelta. Entonces algunos de los incentivos que hay y seducen en otros lugares, no existen en Costa Rica.

Puede que haya gente que es amante del riesgo y que le gusta un activo de esos porque puede ganar, pero también puede perder, pero como es amante del riesgo está dispuesto a tomar ese riesgo y si son dos privados es cosa de ellos, el banco no se mete en eso.

[ Nueva caída de las criptomonedas golpea más a los especuladores de corto plazo ]

Por otro lado hay que reconocer que si en alguna industria en particular hay un gran uso de las tecnologías digitales es precisamente en la industria financiera, lo cual es muy bueno porque lo que hace es que reduce costos de transacción.

En general la posición del banco ha sido como amigable hacia las actividades financieras que utilizan la tecnología de la información a eso que le llaman fintech (finanzas y tecnología juntos).

Está bien, es un campo que promete, un campo en el que puede ser fuente de eficiencia, y en la medida en que haya mayor eficiencia en el sistema financiero, el banco considera que es un movimiento bienvenido, porque al final de cuentas reduce los costos de transacción. Eso ayuda a la población, ayuda a la inclusión financiera, etc.

El gran problema es que no tenemos todavía toda una regulación articulada.

Entonces hay oportunidades de eficiencia que son bienvenidas, pero hay que prudentemente tener cuidado porque hay consecuencias que esto puede tener y que no se conocen, por eso se habla a veces de una vigilancia tolerante.

¿Usted ha visto en los preescolares o en los kinder que tienen una caja de arena para que los chiquitos jueguen ahí? Están los grandes que están jugando, pero para proteger a los chiquitos que son de dos o tres años los meten en la caja de arena, les dan un carrito o una muñeca para que ellos jueguen, y un maestro vigila para que no se peleen, pero les permiten hacer algunas cosas.

Ese es el concepto que en algunos países se trata de promover (en materia de criptoactivos). Dejar que jueguen en un principio en la caja de arena, para ir viendo cómo se desarrollan y entonces que tanto el regulado como el regulador aprendan del proceso.

Róger Madrigal: "Habría que revisar si la legislación da para regular este tipo de sustitutos al dinero". (Jose Cordero)

¿Se podría llegar a pensar que en algún momento el Banco Central regule los criptoactivos en el país y pasar de esa tolerancia vigilante a un tema regulatorio?

– Tendríamos que revisar más, porque tal vez no es una regulación solamente para esos criptoactivos, sino tendría que ser una regulación del sistema de pagos.

Porque entonces si se asemeja más a un activo financiero, entonces el regulador no sería el Banco Central, sino que sería la Superintendencia General de Valores (Sugeval). Porque si por definición estamos diciendo que no es moneda ni es un valor, entonces no le vemos participación al banco.

Si el banco define que efectivamente se realizan pagos con estos activos y que son sustitutos cercanos a lo que denominamos dinero, entonces sí, pero lo que hay son unos cuantos artículos muy genéricos en la ley del banco sobre sistema de compensación, liquidación y ese tipo de cosas.

Habría que revisar si la legislación da para regular este tipo de sustitutos al dinero.

[ Fintech Impesa presenta billetera costarricense para compra y venta de criptomonedas ]

¿Qué es lo que podría pretender el Banco Central con los criptoactivos, (pensando más allá de tener una tolerancia vigilante)?

– Recuérdese que en algunos casos eso cumple algún objetivo, algo se quiere promover. En Costa Rica no tenemos claridad, desde el Banco Central, que queramos promover esos criptoactivos porque, lo que hablaba de los temas de eficiencia, el banco y los sistemas de pagos están relativamente bien resueltos con el sistema de pagos que tiene Costa Rica, que tiene mucho de digital pero muy poco de criptoactivo.

En ese sentido, ¿para qué meterle a la economía costarricense un activo que compite con el dinero, que tiene problemas de valor, que tiene problemas de rastreabilidad, etc.? No hay una necesidad.

¿Por qué surge el dinero? El dinero es una necesidad que surge de la interacción de los seres humanos. No son los bancos centrales, los bancos centrales vinieron mucho después en la humanidad que la existencia del numerario. Entonces es porque algo se quiere resolver con el intercambio.

En este momento, los criptoactivos salen como una oportunidad para hacer una rentabilidad pero no como una oportunidad para hacer intercambio.

En el caso particular de Costa Rica, de hecho para realizar pagos ya está resuelto, hace 25 años se empezó a resolver con el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Entonces ya hay una solución, una solución que es mejorable y que por supuesto puede tener modificaciones.

Pero la pregunta es ¿qué viene a resolver el criptoactivo? En este momento, a como están las cosas, no le encuentro para sistema de pagos, puede ser que para otra cosa sí, pero no como para sistema de pagos.

Pero cuando se sale de ‘no es para sistema de pagos’, cae más en la esfera de un activo financiero y los activos financieros no le corresponde al Banco Central regularlos, sino a la Superintendencia General de Valores.