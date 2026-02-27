Finanzas

¿Quiere enviar a su hijo a alguno de los colegios privados con mejores resultados de admisión a la UCR? Estos son los créditos que permiten pagar después de graduarse

Dos bancos públicos tienen líneas de crédito dirigidas a financiar la educación desde preescolar hasta universitaria con periodo de gracia mientras estudia

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El costo de la educación privada en Costa Rica puede representar uno de los mayores retos financieros para las familias, especialmente cuando se trata de ingresar a escuelas y colegios con altos estándares académicos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricapréstamos estudiantilesBN EducaciónBanco Popularcrédito educativocolegioescuela
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.