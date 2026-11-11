Finanzas

¿Quiere formarse profesionalmente? Conape otorgará préstamos educativos a más de 9.200 estudiantes en 2027

Conape invertirá ¢72.000 millones en préstamos educativos

Por Tatiana Soto Morales

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La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) hará su mayor colocación de créditos el próximo año al incrementar en un 26,3% el presupuesto para el financiamiento de cursos y carreras en 2027.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.