¿Quiere formarse profesionalmente? Conape otorgará préstamos educativos a más de 9.200 estudiantes en 2027

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) hará su mayor colocación de créditos el próximo año al incrementar en un 26,3% el presupuesto para el financiamiento de cursos y carreras en 2027.

La institución estableció un monto de ¢72.000 millones para cubrir el desarrollo profesional a más de 9.200 estudiantes.

De acuerdo con Efraín Miranda, secretario ejecutivo de Conape, la institución tiene como meta que el 60,5% de los préstamos aprobados correspondan a programas STEM. Los programas de enseñanza o aprendizaje del idioma inglés abarcarán un 6% de los préstamos que se otorgarán.

Los créditos de Conape no acumularán intereses durante el período de estudios, ni tampoco se cobrará comisión de crédito para quienes demuestren la conclusión del programa financiado.

Las tasas de interés para las carreras STEM se estableció en 3,7% y para otras carreras será de 4,2%. En el caso de los programas de inglés la tasa será de un 0%.

Las garantías, por otra parte, serán las siguientes: se otorgan hasta ¢40 millones con fiador o con garante propio; con fondo de avales se otorgan hasta ¢11,1 millones.

Conape brinda préstamos educativos para carreras y cursos. (Canva/Canva)

Requisitos del solicitante

Todos los solicitantes deben aportar una cuenta bancaria de ahorros del Banco de Costa Rica (BCR) en colones. También se requiere el título de bachillerato de educación media emitido por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Los asalariados deben presentar la constancia laboral y la orden patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para solicitar el préstamo.

Quienes tienen su propia empresa, deben presentar la constancia o certificación de ingresos de los últimos 12 meses. Este documento debe ser emitido por un contador público autorizado o un contador privado.

Las personas menores de edad tienen que entregar una carta de la persona responsable que acepta las obligaciones del préstamo. Además, es necesario presentar la cédula de identidad de la persona menor de edad y la persona responsable.

Requisitos del centro de estudios

Conape solicita una serie de requisitos según el tipo de institución donde se lleven a cabo los estudios.

Universidades privadas en Costa Rica: proforma que incluya nombre de la universidad, carrera o curso, grado académico y modalidad de pago. Es necesario que se detallen los costos individuales de matrícula, materias y laboratorios; costos de trabajo final y derechos de graduación, tesis y costo total de la carrera.

Universidades públicas en Costa Rica: programa oficial de la carrera emitido por la entidad educativa, con las asignaturas por ciclo lectivo.

Cursos que se imparten en el país: nombre de la universidad, carrera o curso, grado académico y modalidad de pago. También se solicita el nombre y costo de cada módulo o materia y matrícula; costo total del curso a financiar.