Finanzas

¿Quiere hacer crecer sus ahorros? Conozca los fondos de crecimiento con el rendimiento más alto del país

En Costa Rica operan 35 fondos de inversión de crecimiento que permiten invertir en deuda, acciones, ETF o criptoactivos. ‘EF’ analizó las características específicas de cada uno, y le muestra sus rendimientos

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Invertir por cuenta propia en activos como deuda estatal, acciones, fondos cotizados en bolsa (ETF) o criptomonedas puede ser complejo y, a veces, riesgoso. Pero en el mercado costarricense existen opciones que le permiten hacerlo con la guía de una entidad financiera: los fondos de inversión de crecimiento.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Fondos de inversiónFondos de inversión de crecimientoETFCriptomonedasBonos
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.