Finanzas

Ránking de fondos de inversión en Costa Rica: ¿cuáles ofrecen los mejores rendimientos en cada categoría?

Revisamos cuáles son los 5 fondos de inversión con mayores rendimientos, según su categoría, en Costa Rica a octubre de 2026

Por Marcia Solano Miller

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Invertir no siempre significa escoger acciones o comprar un inmueble por cuenta propia, pues los fondos de inversión reúnen el dinero de varias personas para que una sociedad administradora, conocida como SAFI, lo invierta en distintos activos y cada participante comparta los resultados según su aporte.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.