Ránking de fondos de inversión en Costa Rica: ¿cuáles ofrecen los mejores rendimientos en cada categoría?

Invertir no siempre significa escoger acciones o comprar un inmueble por cuenta propia, pues los fondos de inversión reúnen el dinero de varias personas para que una sociedad administradora, conocida como SAFI, lo invierta en distintos activos y cada participante comparta los resultados según su aporte.

La diferencia está en qué hace cada fondo con ese dinero, ya que algunos buscan aumentar el capital con el paso del tiempo, otros repartir ingresos periódicos y otros mantener los recursos disponibles para necesidades de corto plazo, de modo que la elección depende tanto del objetivo del ahorrante como del tiempo que puede esperar para recuperar su inversión.

Para conocer cuáles registran los mayores rendimientos, El Financiero revisó los datos anualizados total de los últimos 12 meses disponibles en la Superintendencia General de Valores (Sugeval), con corte a la primera quincena de octubre de 2026, y seleccionó los cinco primeros de cada categoría sin separar por moneda, salvo en desarrollo de proyectos y corto plazo, donde solo hay cuatro y dos registros, respectivamente.

Cabe destacar que para los fondos inmobiliarios se utilizó el rendimiento líquido, debido a que refleja los ingresos que el fondo distribuye al inversionista, a diferencia del rendimiento total, que también incluye los aumentos o las pérdidas de valor de los inmuebles, aunque estos cambios no se traduzcan en dinero recibido.

De crecimiento

En esta categoría, el objetivo es aumentar el capital con el tiempo, en lugar de distribuir ingresos periódicos, por lo que el plazo de inversión y los cambios en el valor de las participaciones son parte del análisis.

1. BCT Renta Variable USA

Rendimiento anualizado: 14,24% Copiado!

Administrado por BCT SAFI, está denominado en dólares y es no diversificado, con una estrategia vinculada a las acciones estadounidenses; su resultado depende del comportamiento de esas inversiones y no equivale a una tasa fija.

2. Davibank Exposición a Acciones Globales (Serie A)

Rendimiento anualizado: 13,71% Copiado!

Esta serie pertenece a DAVIbank SAFI y está en dólares, con la clasificación de no diversificada; su exposición a acciones globales busca el crecimiento del capital, aunque también supone variaciones en el valor de la inversión.

3. DAVIbank Exposición a Acciones Globales (Serie B)

Rendimiento anualizado: 13,43% Copiado!

También bajo la administración de DAVIbank SAFI, está denominada en dólares y es no diversificada; comparte con la Serie A la exposición a acciones globales, pero registró un rendimiento distinto, por lo que las condiciones particulares de cada serie deben revisarse en el prospecto.

4. BN ETF500

Rendimiento anualizado: 12,10% Copiado!

BN SAFI administra este producto en dólares y no diversificado. Es importante recordar que, para valorar su desempeño, interviene cómo cambia el valor de la participación, no únicamente si entrega dinero al inversionista.

5. Millennium BAC Credomatic

Rendimiento anualizado: 12,07% Copiado!

Lo administra BAC San José SAFI, está en dólares y lleva la clasificación de no diversificado; como fondo de crecimiento, puede interesar a quien tiene una meta de inversión a mediano o largo plazo y no busca retirar ganancias periódicamente.

Mercado de dinero

Esta categoría está pensada para administrar dinero que se necesitará en el corto plazo, pues Sugeval describe estos fondos como abiertos y líquidos, con reembolsos en un máximo de dos días después de la solicitud; eso no significa que todos tengan la misma cartera o el mismo riesgo.

1. DAVIbank Certifondo D

Rendimiento anualizado: 11,74% Copiado!

Es un fondo de DAVIbank SAFI denominado en dólares y no diversificado, que encabeza la categoría según los datos suministrados.

2. DAVIbank Certifondo C

Rendimiento anualizado: 9,96% Copiado!

También lo administra DAVIbank SAFI, pero está denominado en colones y es no diversificado. Puede servir como alternativa de comparación para quien busca colocar recursos de corto plazo en moneda costarricense, después de revisar sus condiciones de retiro y riesgos.

3. Liquidez Colones Vista

Rendimiento anualizado: 3,47% Copiado!

Pertenece a Vista SAFI, está en colones y se identifica como no diversificado. Por su categoría, puede interesar a quien busca administrar dinero temporalmente y conservar acceso a sus recursos mediante los mecanismos de reembolso del fondo.

4. BCR Mixto Dólares

Rendimiento anualizado: 3,01% Copiado!

Este producto de BCR SAFI está denominado en dólares y es no diversificado; puede entrar en la comparación de quien necesita manejar recursos de corto plazo en esa moneda, aunque la palabra “mixto” no permite determinar por sí sola cómo está distribuida su cartera.

5. Ahorro BCT D

Rendimiento anualizado: 3,00% Copiado!

Lo administra BCT SAFI, está en dólares y lleva la etiqueta de no diversificado. Debido a las características de su categoría, puede interesar a quien busca una alternativa para administrar liquidez temporal, entendida como dinero que podría necesitar pronto, sin confundir esa disponibilidad con ausencia de riesgo.

La elección del fondo de inversión adecuado depende directamente de los objetivos financieros, la moneda y la tolerancia al riesgo de cada ahorrante. (Shutterstock)

De ingreso

Estos fondos buscan distribuir ingresos periódicos, aunque la frecuencia y el monto de los pagos dependen de las condiciones y los resultados de cada producto.

1. Ingreso Cerrado C Multifondos

Rendimiento anualizado: 6,46% Copiado!

Multifondos administra este fondo en colones, cerrado y no diversificado, que registra el mayor rendimiento de ingreso; puede interesar a quien busca pagos periódicos en moneda costarricense y puede mantener la inversión sin depender de un reembolso directo del fondo.

2. Propósito BAC Credomatic

Rendimiento anualizado: 5,50% Copiado!

Lo administra BAC San José SAFI, está en colones, es abierto y no diversificado. Por pertenecer a la categoría de ingreso, puede interesar a quien busca recibir rendimientos periódicos, pero antes debe confirmar tanto el calendario de pagos como la forma de retirar su inversión.

3. Prival Cerrado de Rentas Colones

Rendimiento anualizado: 5,25% Copiado!

Este producto de Prival SAFI está en colones y se identifica como cerrado, mientras que el registro no especifica su clasificación de diversificación; el perfil del inversor es quien busca ingresos en esa moneda y comprende que, para salir antes de la liquidación del fondo, normalmente deberá vender sus participaciones en el mercado secundario.

4. Ingreso Cerrado Multifondos

Rendimiento anualizado: 5,18% Copiado!

A diferencia del fondo que encabeza esta categoría, este producto de Multifondos está en dólares, aunque también es cerrado y no diversificado; puede ser considerado por quien busca ingresos en esa moneda y no necesita disponer del capital mediante un retiro directo ante la SAFI.

5. Cerrado de Productos Financieros Multifondos

Rendimiento anualizado: 4,92% Copiado!

Multifondos también administra esta opción en dólares, cerrada y no diversificada; por su clasificación de ingreso, puede interesar si se buscan pagos periódicos y acepta el mecanismo de salida de un fondo cerrado, sin asumir que el rendimiento equivale al monto que recibirá en cada pago.

Inmobiliarios

Esta categoría permite participar en inversiones inmobiliarias sin comprar directamente una propiedad- Se utilizó el rendimiento líquido, que muestra los ingresos distribuidos al inversionista y no los cambios en el valor de los inmuebles.

1. Inmobiliario Centros de Salud INS

Rendimiento anualizado: 15,03% Copiado!

INS-Inversiones SAFI administra este producto cerrado y en dólares, cuyo nombre lo vincula con el sector salud; como inversión inmobiliaria, su evaluación requiere conocer los inmuebles y arrendatarios de la cartera, además del ingreso distribuido.

2. Inmobiliaria de Renta y Plusvalía

Rendimiento anualizado: 8,61% Copiado!

Pertenece a Vista SAFI, está denominado en dólares y es cerrado. El porcentaje utilizado en esta comparación corresponde a los ingresos distribuidos, sin incorporar las ganancias o pérdidas por cambios en el valor de las propiedades.

3. Popular Inmobiliario

Rendimiento anualizado: 7,19% Copiado!

Popular Sociedad de Fondos de Inversión administra esta opción cerrada y en dólares. Recuerde que, al analizar sus resultados, el ingreso distribuido debe acompañarse de una revisión de la ocupación de los inmuebles y las condiciones de sus arrendamientos.

4. INS Inmobiliario

Rendimiento anualizado: 5,42% Copiado!

Es el segundo producto de INS-Inversiones SAFI en la selección y está denominado en dólares, con la condición de cerrado.

5. Improsa Inmobiliario Cuatro

Rendimiento anualizado: 4,98% Copiado!

Administrado por Improsa SAFI, está en dólares y es cerrado; además de los ingresos que reparte, su evaluación requiere considerar los riesgos de la cartera inmobiliaria y las condiciones para vender las participaciones.

Desarrollo de proyectos

En esta categoría, los recursos se vinculan al desarrollo de proyectos, por lo que el avance de las obras, el financiamiento y los plazos de ejecución son parte del análisis, más allá del rendimiento registrado.

1. Multifondos Secrt Escalante

Rendimiento anualizado: 20,61% Copiado!

Multifondos administra este producto en dólares, que encabeza la categoría; según la descripción de su administradora, está dirigido a personas o empresas con conocimiento del mercado inmobiliario y de valores, un horizonte de largo plazo y que no necesitan utilizar el fondo como fuente de dinero disponible en el corto plazo.

2. Parque Empresarial Lindora

Rendimiento anualizado: 14,66% Copiado!

Pertenece a BCR SAFI y está denominado en dólares. Como fondo de desarrollo, su evaluación debe considerar el estado del proyecto, los riesgos de ejecución y el plazo previsto para recuperar los recursos, información que no se resume en el rendimiento anualizado.

3. Desarrollo de Proyectos BN I

Rendimiento anualizado: 10,59% Copiado!

BN SAFI administra este fondo en dólares, cuyo resultado debe analizarse junto con las características de los proyectos que financia.

4. Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública-1

Rendimiento anualizado: 5,29% Copiado!

También bajo la administración de BN SAFI, está denominado en dólares y se vincula, por su nombre, con infraestructura pública. No obstante, esto no significa que el capital o los rendimientos estén garantizados, por lo que deben revisarse las condiciones y los riesgos de los proyectos.

De corto plazo

Estos productos se enfocan en administrar dinero temporalmente, con la posibilidad de solicitar su reembolso según las condiciones establecidas por cada fondo.

1. Improcash Dólares

Rendimiento anualizado: 3,21% Copiado!

Improsa SAFI administra este producto en dólares, abierto y no diversificado; su condición de abierto permite solicitar el reembolso de las participaciones, aunque la devolución está sujeta a los plazos y requisitos del fondo.

2. Improcash Colones

Rendimiento anualizado: 2,95% Copiado!

También pertenece a Improsa SAFI, es abierto y no diversificado, pero está denominado en colones; puede entrar en el horizonte de quien busca administrar dinero de corto plazo en moneda costarricense.