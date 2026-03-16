Finanzas

¿Recibe salario en dólares? Conozca qué puede negociar con su patrono ante el impacto del tipo de cambio

La pérdida de poder adquisitivo para las personas asalariadas en dólares es notable después de que el tipo de cambio cayera a precios que no se veían desde hace dos décadas. Vea qué soluciones, desde el derecho laboral, puede negociar con su empresa ante el impacto.

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Por Joel Porras

En el 2025, el dólar en Costa Rica tuvo precios que no se veían desde hace dos décadas. La tendencia bajista de la divisa estadounidense ha golpeado el poder adquisitivo de los asalariados en dólares. El Financiero consultó a expertos en derecho laboral sobre qué se puede hacer ante esta situación.








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