Rendimientos y activos del ROP: ¿cómo le fue a su operadora de pensiones durante el primer trimestre de 2026?

El primer trimestre de 2026 marcó un giro en el comportamiento de las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), con caídas en rendimientos y una desaceleración en el crecimiento de los activos.

En un esquema de ahorro de largo plazo que involucra a cerca de tres millones de afiliados, es relevante saber cuál es la tendencia en el tiempo y la forma en que cada operadora gestiona los recursos para así elegir la opción que más le convenga.

Para entender este desempeño, es necesario considerar dos variables clave: los rendimientos, que reflejan el desempeño de las inversiones, y el volumen de activos administrados, que muestra el tamaño de cada operadora dentro del sistema.

En El Financiero, le detallamos cómo se comportaron estos indicadores en los primeros meses de 2026.

Rendimientos más bajos

La Superintendencia de Pensiones (Supén) maneja el rendimiento anual, que brinda un panorama sobre el crecimiento de los fondos durante un periodo de 12 meses.

De acuerdo con los datos de esta institución, después de enero todas las operadoras se movieron a la baja.

BCR Pensiones es el fondo que evidenció la mayor caída entre enero y marzo de 2026, al pasar de 11,66% a 8,22%, lo que representa una reducción de 3,44 puntos porcentuales.

Por el contrario, la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue el fondo que mostró la menor variación a la baja en ese mismo periodo, al pasar de 11,44% en enero a 9,36% en marzo de 2026, equivalente a una disminución de 2,08 puntos porcentuales.

Es importante tomar en cuenta que los fondos de pensiones están diseñados para dar frutos a largo plazo. Esto significa que, aunque en periodos particulares pueda haber disminuciones, el objetivo es que, a la larga, las minusvalías sean superadas por las ganancias.

En este caso, analizar los últimos 12 meses es un ejercicio que sirve para medir cómo está el clima de inversión actual, mas no la efectividad de los fondos.

Observar el rendimiento a tres años amplía el panorama al comparar el comportamiento reciente con el mismo periodo de 2025, que presenta varias diferencias.

En primer lugar, en marzo de 2025 el mejor rendimiento lo tenía Vida Plena OPC con un 4,56%, mientras que en el mismo mes de este año el liderazgo pasó a BAC Pensiones con un 12,72%.

En el caso de los más bajos, la OPC de la CCSS ocupó ese lugar en marzo del año pasado con un 2,64%; sin embargo, en 2026 BCR Pensiones tuvo el valor más bajo, de 9,69%.

A cinco años, tanto BAC Pensiones como Vida Plena tuvieron los rendimientos más altos para este indicador: 5,78%. En cambio, el más bajo le corresponde a la operadora de la CCSS, con 4,58% ese mes.

Si revisamos el escenario del mismo periodo del año pasado, Popular Pensiones era el fondo con mayor rendimiento a cinco años durante marzo al cerrar con 6,61%, mientras que el más bajo era BN Vital (4,89%).

Al comparar ambos periodos, se observa que los cambios no fueron homogéneos entre operadoras.

Por un lado, BAC Pensiones y BN Vital registran mejoras con incrementos de 0,44 y 0,39 puntos porcentuales, respectivamente.

En contraste, otras operadoras muestran retrocesos mayores, como es el caso de la operadora de la CCSS, cuyo rendimiento cayó 1,28 puntos porcentuales. De forma similar, Popular Pensiones presentó una reducción de 0,95 puntos porcentuales.

Además, es relevante observar el rendimiento histórico, que refleja el comportamiento acumulado de los fondos a lo largo del tiempo.

La mayoría de las operadoras se mantuvo por debajo de 6% durante el primer trimestre del año en curso, a excepción de Vida Plena y la OPC de la Caja, que superaron ese umbral en enero y febrero, para después disminuir nuevamente en marzo.

Tras consultar a las OPC sobre las razones detrás del comportamiento a la baja visto durante los primeros meses del año en curso, la respuesta es contundente: el conflicto geopolítico que tiene lugar en Medio Oriente afectó las inversiones internacionales, lo que a su vez generó una afectación del dólar.

La guerra mencionada tiene consecuencias macroeconómicas globales que potencian la incertidumbre a corto plazo, pues impacta el precio de bonos, acciones y materias primas como el petróleo y el gas natural.

Un contexto como este mueve el desempeño del tipo de cambio hacia la baja. Como las operadoras de pensión en Costa Rica mantienen inversiones en el extranjero, en dólares, que después se expresan en colones, el valor tiende también a disminuir.

Vida Plena, Popular Pensiones, BCR Pensiones y BN Vital explican que estas fluctuaciones responden a movimientos en el mercado. Sin embargo, recalcan que siempre existe un amplio margen de recuperación debido a los plazos de retiro correspondientes a un sistema de ahorro para la vejez.

El primer trimestre de 2026 marcó un giro en el comportamiento de las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), con caídas en rendimientos y una desaceleración en el crecimiento de los activos. (Shutterstock)

Volumen de activos

Al comparar marzo de 2025 con marzo de 2026, se mantiene una estructura similar en el tamaño de las operadoras.

Popular Pensiones continúa como líder indiscutible en activos administrados, al pasar de aproximadamente ¢4,96 billones a ¢5,63 billones en ese periodo.

En segundo lugar se ubica BN Vital, que incrementó sus activos de ¢2,36 billones a ¢2,60 billones, mientras que BAC Pensiones se mantiene en una posición intermedia con un crecimiento de ¢1,86 a ¢2,16 billones.

Más atrás se encuentran BCR Pensiones y Vida Plena, ambas con aumentos moderados en el periodo, mientras que la OPC de la CCSS continúa como la operadora con menor volumen administrado.

En términos de crecimiento, Popular Pensiones registra el mayor aumento absoluto entre ambos marzos (alrededor de ¢670.000 millones), seguida por BAC Pensiones y BN Vital. En contraste, la OPC de la CCSS muestra el menor dinamismo, con un cambio, en comparación, pequeño.