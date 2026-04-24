Finanzas

Rendimientos y activos del ROP: ¿cómo le fue a su operadora de pensiones durante el primer trimestre de 2026?

Las OPC enfrentaron un trimestre de retrocesos. Conozca cómo se posicionó la administradora de su ROP y qué cambió con respecto al año pasado

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Por Marcia Solano Miller

El primer trimestre de 2026 marcó un giro en el comportamiento de las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), con caídas en rendimientos y una desaceleración en el crecimiento de los activos.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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