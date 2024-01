Revista inglesa ‘The Banker’ nombra a Nogui Acosta como “Ministro de Finanzas del año”, pero omite irregularidades y cuestionamientos en su contra

El ministro de Hacienda costarricense, Nogui Acosta, fue seleccionado como el “Ministro de Finanzas del año” por la revista internacional The Banker en la categoría de “Global and Americas”. El reconocimiento responde a un saneamiento de las finanzas públicas y una consolidación del superávit primario en años consecutivos, aunque la publicación también le otorgó la mención, en parte, por ‘logros’ en los que Acosta no tuvo participación, como la salida de Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Además, no se mencionaron las irregularidades en las que el funcionario se vio envuelto en 2023.

