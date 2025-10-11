Finanzas

Sala Constitucional ordena la restitución inmediata de directivos del Banco Nacional removidos por el Gobierno

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) que fueron destituidos por el gobierno de la República, el pasado mes de mayo, podrán regresar a sus cargos gracias a la resolución votada este 10 de octubre por la Sala Constitucional (Sala IV).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco NacionalStephan Brunner
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.