Finanzas

Salario escolar 2026: Conozca la fecha de pago, cálculo y deducciones

Conozca la fecha de depósito del salario escolar 2026 para el sector público en Costa Rica, el cálculo del monto, las deducciones aplicables y cómo funciona el ahorro voluntario en el sector privado

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

El salario escolar, uno de los pagos más esperados al inicio de cada año. especialmente por las familias que deben enfrentar los gastos del regreso a clases, ya tiene fecha de depósito y reglas establecidas para el 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricasalario escolarMinisterio de Hacienda
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.