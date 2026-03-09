Finanzas

“Si no actuamos ahora, el déficit del IVM presionará las finanzas públicas”, advierte Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) enfrenta uno de los escenarios más complejos desde su creación. Por primera vez, en el 2025 los ingresos no alcanzaron para cubrir la totalidad de los gastos anuales, en un contexto marcado por el envejecimiento acelerado de la población, el menor crecimiento de cotizantes y mayores presiones sobre las reservas del sistema.








