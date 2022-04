Siga estos cinco consejos para mejorar sus finanzas personales luego de las vacaciones

Muchas personas aprovecharon la Semana Santa para ir a vacacionar, sin embargo, puede que algunas de ellas gastaran más de lo que tenían previsto.

Si usted es una de esas personas que tuvo gastos extraordinarios y quiere reacomodar sus finanzas personales, o simplemente desea tener una buena salud financiera, siga estos cinco consejos:

1. Elabore un presupuesto para identificar los ingresos y gastos en un periodo de tiempo determinado.

“Los presupuestos son parte del planeamiento financiero que debemos realizar para poder tener un panorama claro de nuestros ingresos y egresos y así poder cumplir los objetivos planteados para lo largo del año”, comentó a EF, en enero del presente año, Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.

2. Trate de optimizar todos los gastos a través de la racionalización, que se verá reflejada en diferentes acciones como por ejemplo: planificar actividades considerando un presupuesto que esté acorde a su situación financiera actual; recomienda el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en su sitio de Internet.

3. Evite los “gastos hormiga’' (aquellas pequeñas cantidades de dinero que se gastan y pueden ser consideradas insignificantes, pero al sumar todos esos pequeños gastos al mes pueden representar un valor importante).

Un artículo del Banco de Costa Rica (BCR) explica que no basta con solo identificar este tipo de gastos y evitarlos o cambiarlos por algo “más rentable”, debido a que el “verdadero objetivo” es usar ese dinero para mejorar sus finanzas o ahorrarlo con un fin más representativo.

“Lo anterior no quiere decir que no pueda darse un ‘gustito’ de vez en cuando; el verdadero inconveniente radica en que se convierta en algo recurrente que incluso llegue a adquirir por costumbre y no por necesidad”, indica la entidad bancaria.

4. Intente ahorrar, no importa el monto. El ahorro siempre le va a favorecer a su salud financiera, dijo a EF, en febrero de 2022, el director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero.

“Todos podemos ahorrar, poco o mucho, pero todos prácticamente podemos ahorrar”, expuso Montero.

5. Tenga un fondo de emergencia, pues cuando ocurra alguna eventualidad podrá recurrir a este instrumento.

Además, según información disponible en el sitio web de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) es bueno disponer de un fondo de emergencia porque evita un endeudamiento no planificado o la desatención de un gasto o compromiso necesario para hacerle frente a la urgencia.