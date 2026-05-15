Finanzas

¿Su banco le cobra por incumplir un saldo mínimo en la cuenta? Estos son los cargos que le hacen entidades financieras a sus clientes

Vea cuáles son los saldos mínimos, comisiones y penalizaciones de los principales bancos en Costa Rica

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Por Marcia Solano Miller

Los bancos en Costa Rica imponen ciertas comisiones por prestar sus servicios, cobros en casos de incumplimientos de contrato y, en algunas ocasiones, exigen un monto mínimo en las cuentas bancarias de sus clientes para evitar una penalización económica.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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