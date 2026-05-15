¿Su banco le cobra por incumplir un saldo mínimo en la cuenta? Estos son los cargos que le hacen entidades financieras a sus clientes

Los bancos en Costa Rica imponen ciertas comisiones por prestar sus servicios, cobros en casos de incumplimientos de contrato y, en algunas ocasiones, exigen un monto mínimo en las cuentas bancarias de sus clientes para evitar una penalización económica.

También existen cargos dirigidos específicamente a los tarjetahabientes de crédito, sobre todo por el atraso o falta de pago.

Pese a que estos montos constan en las condiciones de servicio que acepta una persona antes de adquirir una tarjeta o abrir una cuenta, algunos podrían no tenerlo en cuenta.

Por eso, para brindarle una lista detallada con las penalizaciones a las que se expone y cómo funcionan, El Financiero consultó a los seis bancos más grandes del país.

Banco Nacional

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) aplica una comisión mensual de ¢2.500 cuando el cliente mantiene un saldo consolidado inferior a ¢25.000 o no realiza compras mensuales con tarjeta de débito por más de ese monto.

Según su Dirección de Captación y Servicios, la revisión no se hace sobre una cuenta específica, sino sobre el total acumulado en productos como BN Cuenta de ahorro, cuenta electrónica, cuenta corriente, Cuenta CES, Sobres, Ahorro Programado y Proyecto Ahorro, asociados a una misma persona.

Esta medida, sin embargo, no aplica para menores de 25 años, adultos mayores, beneficiarios de ayudas sociales, clientes que reciben el pago de planilla mediante este banco y personas jurídicas. Es decir, estos grupos quedan exentos.

Con respecto a las tarjetas de crédito, la Dirección de Emisión Comercial y Operaciones del banco indicó que cuando el tarjetahabiente no cancela el monto correspondiente antes de la fecha límite, el saldo pendiente genera intereses por mora. Estos cargos dependen de las condiciones establecidas en el contrato de cada tarjeta, así como del tipo de producto y la moneda utilizada.

Por otra parte, el Banco Nacional señaló que sus tarjetas de crédito no aplican cargos por inactividad ni por uso mínimo. Sin embargo, sí existen cobros relacionados con la reposición del plástico.

Por ejemplo, la reposición por deterioro de la tarjeta tiene un costo de $20, mientras que los casos de pérdida, robo o extravío generan cargos desde $10, dependiendo del producto o de condiciones específicas. Únicamente podrían existir excepciones en situaciones especiales relacionadas con robo o extravío debidamente justificadas.

Banco Popular

En el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), algunas cuentas de ahorro y productos de captación contemplan comisiones relacionadas con saldos mínimos o condiciones de uso mensual.

De acuerdo con Ana María Pochet, jefa de tarjetas de la entidad, el parámetro histórico de referencia para cuentas de ahorro voluntario transaccionales equivale a $10 de saldo promedio mensual.

Cuando el cliente no cumple con esa condición, el banco aplica una comisión de $2 o su equivalente en colones, según el tipo de producto contratado. En el caso de las cuentas corrientes personales, las condiciones pueden variar según la modalidad elegida por el usuario.

En tarjetas de crédito, aplica distintos cargos cuando existen atrasos o incumplimientos de pago. Uno de ellos corresponde a la comisión por gestión de cobro administrativo, equivalente al 5% de la parte del abono al principal que permanece en mora, con un límite de hasta $12 y aplicable una única vez al mes.

Pochet indicó que esta comisión puede exonerarse una vez cada seis meses, siempre que la persona realice el pago correspondiente o formalice un arreglo y deje la obligación al día.

Además, cobra un interés adicional de 2% sobre la tasa corriente en casos de sobregiro y también por concepto de interés moratorio, tanto en colones como en dólares.

No obstante, existen exoneraciones y condiciones preferenciales para ciertos grupos, entre ellos personas menores de edad, adultos mayores y pensionados, así como otras categorías definidas según el producto financiero en cuestión.

Según el sitio web de la entidad, hay un cargo de $2 mensuales hasta liquidar el saldo en cuentas inactivas.

También hay cargos asociados a algunos servicios específicos, como la reposición de tarjetas y otros trámites operativos, aunque estos dependen de cada producto y se comunican previamente al cliente conforme a la normativa vigente.

Vea cuáles son los saldos mínimos y penalizaciones de los principales bancos en Costa Rica. (Shutterstock)

Banco de Costa Rica

A través de su oficina de comunicación, el Banco de Costa Rica (BCR) indicó que actualmente no aplica políticas de saldo mínimo en sus cuentas bancarias, por lo que no cobra comisiones relacionadas con este tipo de requisito a sus clientes.

Sin embargo, sí tiene otros cargos asociados al uso de productos financieros y a ciertas condiciones de las cuentas y tarjetas.

En tarjetas de crédito, el banco explicó que, cuando existe atraso o incumplimiento de pago, se aplica un interés moratorio correspondiente al monto de los intereses calculados sobre el capital en mora. Este cargo equivale a un 2% anual adicional sobre la tasa de interés corriente vigente.

Además, cobra una comisión por inactividad de cuentas cuando estas no registran transacciones durante un período continuo de 180 días. En esos casos, la entidad aplica un cargo de $10 hasta el cierre de la cuenta, sin excepciones.

La entidad también mantiene tarifas por reemplazo y reposición de tarjetas: en las de débito para personas y pymes, así como en tarjetas de crédito clásicas o estándar, el monto asciende a $10. En tarjetas oro y platino la comisión corresponde a $15, mientras que en productos Infinite, Black y empresariales alcanza los $20.

Sin embargo, el banco indicó que existen excepciones en casos de deterioro no atribuibles al cliente, fraudes por transacciones no reconocidas, tarjetas retenidas en cajeros del BCR o problemas relacionados con certificados de firma digital.

Por otra parte, cobra una comisión del 4% sobre el monto del adelanto de efectivo en tarjetas de crédito, más $1 adicional por transacción.

Ahora bien, en tarjetas de débito las tarifas por retiros de efectivo varían según el canal utilizado.

Después del quinto retiro mensual en cajeros automáticos del BCR, el cliente paga $0,25 por transacción. Los avances en cajeros de emisores locales tienen un costo de $1,25, mientras que los retiros en emisores internacionales generan un cargo de 0,50% sobre el monto retirado más $5 adicionales.

También existe un cobro de $1,50 por cada retiro de efectivo realizado en ventanillas del banco, salvo cuando el monto solicitado supera el límite permitido por los cajeros automáticos.

La reposición del PIN para tarjetas de crédito y débito tiene un costo de $5 cuando el cliente realiza el trámite presencialmente en una sucursal por olvido de la clave. Sin embargo, no cobra esta tarifa cuando el proceso se efectúa mediante canales digitales o en casos de problemas tecnológicos atribuibles a la entidad.

Por último, hay una comisión administrativa mensual de $1 en tarjetas de débito, aunque quedan exentas de este cargo algunas tarjetas específicas, entre ellas Cuenta Conmigo, Cuenta Propia, productos para pensionados y adultos mayores, tarjetas de nómina corporativa, así como pulseras y stickers de débito.

BAC

La Cuenta Fácil, así como la Cuenta Infantil y Juvenil y la Cuenta Planilla, de BAC, no requieren saldo mínimo diario ni aplican cargos por mantener la cuenta en cero, lo que facilita el acceso a servicios financieros sin costos asociados a la inactividad.

Sin embargo, la Cuenta Transaccional exige un saldo mínimo diario de ¢10.000 o $20, mientras que la Cuenta BAC Ahorros establece un monto de ¢25.000 o $50. En ambos casos, el incumplimiento genera un cargo de ¢2.500 o $5.

Por su parte, la Cuenta Inversión Preferente eleva el requisito a ¢1 millón o $2.000 y aplica una comisión de ¢7.500 o $15 si el cliente no mantiene ese nivel.

En tarjetas de crédito, el banco no cobra interés moratorio por atraso, pero sí aplica un cargo administrativo equivalente al 5% del monto en mora correspondiente al abono al principal, con un tope de hasta $12.

En casos de reposición de tarjeta por deterioro, el monto que se cobra es de ¢3.000, mientras que por pérdida, robo o extravío se cobra $10 por evento.

No obstante, la entidad destacó que no aplica comisiones en una gama de servicios, entre ellos adelantos de efectivo, compras en el extranjero, sobregiros, aumentos de límite, devolución de saldos a favor, contracargos, pagos extraordinarios ni cargos por inactividad o membresías.

Debido a que la mayoría de los servicios no tiene costo, el banco indicó que no establece categorías amplias de exención para clientes en materia de tarjetas de crédito, ya que los cargos son limitados y aplican únicamente en casos específicos.

DAVIbank

En DAVIbank, los saldos mínimos y las comisiones asociadas dependen de las características de cada producto financiero.

Laura Céspedes, gerente senior de Productos de Depósito, explicó que, en las cuentas de ahorro en colones, el mínimo es de ¢25.000 y, en caso de incumplimiento, se aplica una comisión de ¢3.000. Para las cuentas de ahorro en dólares, el monto mínimo asciende a $50, con un cargo de $5.

En las cuentas corrientes, el requisito aumenta a ¢50.000 para productos en colones y a $100 para cuentas en dólares. Las comisiones por no mantener esos montos corresponden a ¢5.000 y $10, respectivamente.

La entidad mantiene cargos relacionados con la inactividad de las cuentas de débito que, aunque puede variar según el producto específico, tiene un estimado de $25.

En tarjetas de crédito, Pamela Campos, gerente senior de Medios de Pago, detalló que una de las penalizaciones es por pago atrasado, el cual se ejecuta a partir del quinto día después de la fecha máxima de pago y equivale al 5% del monto vencido, con un máximo de hasta $12.

En cuanto a las reposiciones de plástico, el sitio web indica que, en casos de deterioro, la tarifa es de $5; por robo, pérdida o fraude, es de $25.

No hay excepciones a estos cobros; todos los clientes que incumplan las condiciones pactadas en el contrato relacionadas con el pago quedan sujetos a la aplicación de cargos.

Davivienda

En Davivienda, los cargos en tarjetas de crédito por atrasos o incumplimientos se concentran en intereses moratorios y gastos asociados a la gestión de cobro.

La entidad indicó que el interés moratorio se calcula con base en la normativa vigente y corresponde a una tasa de dos puntos porcentuales por encima del interés corriente. Este se aplica sobre la parte del abono al principal incluida en el pago mínimo y se determina según los días de atraso.

Además, aplica un cargo por gestión de cobranza equivalente al 5% del monto del principal en mora, con un límite de hasta $12. Este cobro se ejecuta una única vez al mes y entra a regir a partir del quinto día de atraso. No aplican cargos adicionales por mora asociados a rangos de 30, 60 o 90 días.

En cuanto a otras comisiones, no realiza cobros por inactividad ni por reposición de tarjeta en sus productos de crédito.