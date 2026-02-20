Finanzas

Sugef avala plan de la Caja de ANDE para subsanar deficiencias y mitigar riesgos

La Caja de Ande comunicó la aprobación de una hoja de ruta para mejorar la salud financiera de la entidad.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) aprobó una hoja de ruta presentada por la Caja de ANDE, cuyo objetivo es robustecer su gobierno corporativo, optimizar los procesos de cumplimiento legal normativo y fortalecer su gestión integral de riesgos.








