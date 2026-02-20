Sugef avala plan de la Caja de ANDE para subsanar deficiencias y mitigar riesgos

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) aprobó una hoja de ruta presentada por la Caja de ANDE, cuyo objetivo es robustecer su gobierno corporativo, optimizar los procesos de cumplimiento legal normativo y fortalecer su gestión integral de riesgos.

La aprobación fue comunicada por Caja de Ande este viernes 20 de febrero.

El plan de acción, entregado al regulador en noviembre de 2025, busca brindar tranquilidad a los 136.000 accionistas del sector educativo que conforman la institución.

(Caja de Ande/Cortesía)

El detonante de la medida

La necesidad de esta reestructuración surge a raíz de los señalamientos emitidos por la Sugef en setiembre de 2025. En ese momento, la Caja de ANDE fue catalogada en irregularidad financiera grado 1, una calificación derivada de debilidades detectadas en la idoneidad de los integrantes de su gobierno corporativo.

LEA MÁS: ¿Cómo está la cartera crediticia de Caja de Ande en Costa Rica? Aquí se lo contamos

Según detalló la entidad, el documento ahora visado por el ente supervisor establece medidas concretas, plazos definidos y mecanismos de seguimiento interno, todos supuestamente alineados con los estándares que exige el sistema financiero nacional en materia de solvencia y transparencia.

Carmen Martínez Cubero, gerente general de la Caja de ANDE, indicó que la decisión del supervisor permite avanzar conforme al cronograma establecido para atender las oportunidades de mejora a lo interno.

“La ejecución del plan se desarrollará con acciones definidas y un seguimiento estructurado. Cada medida responde a una evaluación técnica y está orientada a fortalecer nuestros mecanismos internos de control. Este proceso permitirá consolidar mejoras sostenibles en la gestión de la entidad”, afirmó Martínez.

Contracción en las utilidades

El proceso de mejora continua y el aval de la Superintendencia llegan en un periodo de desaceleración para los resultados financieros de la institución.

Al cierre del 2025, la Caja de ANDE registró utilidades netas por ¢49.240 millones. Esta cifra representa una caída del 30,18% en comparación con los ¢70.529 millones reportados en el periodo 2024. En términos nominales, la contracción interanual de las ganancias se traduce en ¢21.289 millones menos.