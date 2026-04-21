Finanzas

Sugef declara “suspendida” la inscripción de Transcomer por incumplir obligaciones en un registro

Transcomer mencionó que la suspensión del registro de Sugef responde a dudas sobre la “complejidad” del modelo operativo de su negocio. La empresa dice mantener sus operaciones bursátiles con normalidad.

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Por Sergio Morales Chavarría

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) tomó una decisión que afecta a Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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