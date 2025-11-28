Sugeval autoriza un nuevo emisor con programa de bonos por $100 millones

El mercado de valores costarricense ganó un nuevo emisor: la empresa Latin American Kraft Investments Inc. (LAKI), la cual viene con un programa de bonos de $100 millones.

Así lo confirmó la Superintendencia General de Valores (Sugeval) este viernes 28 de noviembre por medio de un comunicado de prensa. La entidad supervisora autorizó la inscripción de LAKI en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y dio luz verde a su Programa de Bonos Corporativos Laki.

Programa de emisión de bonos de LAKI es por $100 millones. (Shutterstock)

“Esta autorización profundiza y dinamiza el mercado, amplía el acceso a financiamiento para el sector productivo y fortalece la proyección internacional del emisor. Además, ofrece a los inversionistas locales nuevas oportunidades de diversificación en distintos sectores y regiones”, dijo Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia.

Con esta nueva autorización el número de emisores inscritos en el país sube a 48.

Según explicó la Sugeval, esta compañía es una tenedora de acciones —lo que se conoce como un holding—, así que no realiza actividades comerciales de forma directa, sino que sus ingresos provienen de los dividendos generados por las inversiones en otras empresas en las que mantiene participación accionaria.

La línea de inversión de LAKI se relaciona con la solución integral de empaques a partir de cartón corrugado, plegadizas, empaques de lujo, etiquetas, cartón chip, tintas, flexibles (rotograbado y flexografía) y envases plásticos.

La empresa tiene oficinas administrativas en El Salvador y Guatemala y está organizada conforme a las leyes de Panamá, asegura el comunicado de la Superintendencia. Cuenta con subsidiarias en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Hong Kong y con 18 plantas de producción en Guatemala, El Salvador, México, Honduras y Canadá.

“Los recursos provenientes del mercado de valores costarricense se podrán utilizar en crecimiento de capital de trabajo, repago de deuda financiera existente, capex e inversiones, así como fusiones y adquisiciones de empresas cuyo giro de negocio esté acorde con el de las subsidiarias de LAKI”, explicó la Superintendencia por medio del comunicado de prensa.

El prospecto y la información de la empresa puede consultarse en el sitio web de la Sugeval, en el apartado de emisores.