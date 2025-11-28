Finanzas

Sugeval autoriza un nuevo emisor con programa de bonos por $100 millones

El nuevo emisor es un ‘holding’ internacional que presentó un programa de emisión de bonos por $100 millones

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

El mercado de valores costarricense ganó un nuevo emisor: la empresa Latin American Kraft Investments Inc. (LAKI), la cual viene con un programa de bonos de $100 millones.








Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

