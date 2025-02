Sugeval se retracta: cobro millonario no era contra Transcomer, solo Bolcomer. ¿De dónde viene “el error”?

La disputa por el pago millonario de costas entre las autoridades financieras y los operadores bursátiles tuvo un nuevo giro el 17 de febrero: la Superintendencia General de Valores (Sugeval) reconoció que el cobro de costas por ¢1.697 millones es solo para la bolsa de comercio (Bolcomer) y no para el puesto de bolsa de comercio, Transcomer.

“Aclaramos que a la única parte a la que se le debió solicitar el cobro es a la empresa Bolcomer”, señaló la Sugeval por medio de un comunicado de prensa enviado en la noche del 17 de febrero.

Tomás Soley, jerarca de la Sugeval (Marvin Caravaca)

La Superintendencia mencionó que se trató de un “error material” dado que, según el regulador, Transcomer y Bolcomer han presentado ocho acciones en conjunto con un mismo representante legal: Óscar Gutiérrez Lachner, CEO del puesto de bolsa.

Origen del conflicto

El pasado 13 de febrero el jerarca de Sugeval, Tomás Soley, confirmó que la superintendencia y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en conjunto, le solicitaron al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ejecutar la sentencia para que a Bolcomer y Transcomer se les obligue a pagar la suma de ¢1.697,63 millones a las autoridades financieras.

El monto se origina de una disputa legal que primero ganó Bolcomer con un acto de inconstitucionalidad, pero que después, cuando intentó cobrar los daños y perjuicios, perdió. Como consecuencia, son ahora las instituciones públicas las que están cobrando las costas de la defensa a la bolsa.

No obstante, la Sugeval aclaró que Transcomer no estaba involucrado en dicho proceso judicial y, por ende, no se le debió haber incluído en el cobro millonario.

“Confusión”

La Sugeval sostiene que se trató de una confusión a la hora de redactar el escrito de cobro, dada la cercanía entre ambas empresas y sus conflictos en conjunto con la Superintendencia.

“La situación se derivó de un error material involuntario originado en que a la fecha Bolcomer y Transcomer han presentado ocho acciones en forma conjunta en contra de esta Superintendencia por, y en los que el señor Óscar Gutiérrez Lachner ha fungido como representante legal de ambas empresas, lo cual generó una confusión en la redacción del escrito, dado que este noveno proceso es el único en el que dichas entidades no acudieron en forma conjunta como partes, sino que solamente lo hizo Bolcomer”, se lee en el comunicado de Sugeval.

Bolcomer es la única bolsa de comercio autorizada del país y es quien autoregula las transacciones de dicho mercado, mientras que Transcomer es un puesto de bolsa de comercio que opera en Bolcomer.

En enero este medio le consultó a Bolcomer si comparte accionistas con Transcomer, a lo que respondió que la bolsa tenía “accionistas independientes” y que “ambas son sociedades anónimas de capital cuyos accionistas y beneficiarios finales se reportan a las instancias correspondientes”.

En Bolcomer hay registrados diez puestos de bolsa de comercio, no obstante, durante el 2024 solo operó uno: Transcomer.

Reclamo

Transcomer, por medio de dos comunicados de prensa, reclamó la inclusión de su nombre en el cobro de costas por parte del BCCR y la Superintendencia.

“Transcomer no fue parte en ninguno de esos procesos, la simple lectura de las sentencias de la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo, así lo evidencian. Bolcomer fue quien interpuso varios procesos ante la Sala Constitucional, que en su momento ganó (...) por consiguiente, Transcomer no tiene absolutamente que pagar nada ni al Central ni a Sugeval”, explicó la empresa el 13 de febrero.

“Resulta difícil pensar que una gerente (del BCCR) y un superintendente firmaron un escrito oficial, pasando por alto tres citas de sentencias y resoluciones judiciales con contenido que no es veraz, y que falten a la verdad al incorporar a Transcomer como si hubiera sido parte del proceso y condenado en sentencia; se supone que ese documento lleva todos los controles internos”, afirmó Gutiérrez, CEO del puesto de bolsa, en un comunicado del 17 de febrero.

Transcomer también dijo que presentó un reclamo administrativo al Banco Central. El puesto está pidiendo una investigación preliminar, además de un proceso administrativo ordinario “para individualizar las responsabilidades de las faltas cometidas, dado que incluyó información falsa en dicho escrito”. La empresa pidió una participación en dicho proceso como administrado ofendido.

La Sugeval aclaró que, en conjunto con el Banco Central, solicitó al juzgado que se corrigiera el escrito para que aplique únicamente para Bolcomer y no para Transcomer.

Según la Superintendencia, el juzgado le notificó que tomó por hecha la corrección y realizó los ajustes en el expediente judicial.

Disputas diferentes

La disputa por el cobro de las costas no está relacionada con la orden que le dio la Sugeval a Transcomer, el pasado 13 de enero, de registrar sus productos Macab en el Registro Nacional de Valores.

La orden se giró porque, en consideración de la Superintendencia, dichas inversiones con consideradas como valores. Al ser un puesto de bolsa de comercio, Transcomer no puede negociar valores si no están registrados como tales.

El pasado 22 de enero Transcomer confirmó que registrará sus productos Macab en el mercado, tal como lo ordenó la Sugeval. El puesto de bolsa también le mencionó a este medio que se está planteando entrar en el negocio de los valores como un emisor.

La empresa tiene hasta el 24 de febrero para presentar el registro.

