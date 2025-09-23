Sugeval suspende negociaciones y cotizaciones de bonos y acciones de Fifco

Una de las medidas esperables luego del anuncio del acuerdo de compra-venta entre Heineken y Fifco es la paralización en la transacción de acciones de la compañía local en el mercado de valores.

Según un comunicado de hecho relevante al mercado emitido por la Superintendencia General de Valores con fecha de 23 de setiembre las acciones de Florida Ice & Farm Co. (Fifco) no se podrán transar por dos días hábiles en el mercado organizado por la Bolsa Nacional de Valores (BNV).

Las negociaciones se podrán retomar el 25 de setiembre.

Esta acción se ejecuta luego de que las empresas anunciarán que la firma neerlandesa Heineken adquirirá el restante 75% de los negocios bajo la subsidiaria de Distribuidora La Florida, que básicamente reúne las actividades cerveceras, de refrescos y alimentos.

El último precio de la acción de Fifco registrado en el mercado fue ¢933 por unidad para el 22 de setiembre según los datos publicados por la BNV.

LEA MÁS: Sin Imperial, Musmanni y Musi, ¿qué le queda a Fifco tras el acuerdo de venta de la mayoría de sus marcas?

Ese valor se había mantenido estable desde setiembre del 2024, en ese entonces rondaba los ¢765, pero en marzo y abril pasado el valor inició una tendencia creciente que se acentúo en junio y que llevó al precio actual.

Fifco ha llevado a cabo desde hace varios años planes formales de recompra de las acciones, esto con el fin de conservarlas, es decir no las revende. Paralelamente la firma también ha anunciado reducciones de capital social por la salida de circulación de acciones que conservaba en la tesorería de la empresa.