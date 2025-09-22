Negocios

Sin Imperial, Musmanni y Musi, ¿qué le queda a Fifco tras el acuerdo de venta de la mayoría de sus marcas?

La Cervecería anunció un convenio por $3.250 millones con la compañía Heineken

Por Brandon Flores

Florida Ice and Farm (Fifco) ha firmado un acuerdo de compraventa vinculante para vender su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a HEINEKEN, en varios países, incluyendo Costa Rica. De esta manera marcas como Imperial, Pilsen, Pepsi, Musi o Musmanni dejarán de estar en manos de esta compañía costarricense.








