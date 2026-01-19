Tarjetas de crédito de élite en Costa Rica: a estas solo se accede por invitación, ¿tiene usted una?

Mientras que un gran número de personas compara tasas de interés y límites a la hora de adquirir una tarjeta de crédito, un grupo selecto de costarricenses únicamente espera recibir una llamada de su banco con una invitación.

Las tarjetas de crédito superpremium no se pueden solicitar ni pedirlas en línea, se enfocan en clientes de alto patrimonio, ofreciendo beneficios como salas VIP, seguros de viaje, protección de compras, asistencia internacional y experiencias exclusivas en hoteles, restaurantes y eventos.

Las tarjetas de crédito superpremium no se pueden solicitar. (Shutterstock para EF)

A diferencia de las tarjetas tradicionales, el atractivo no está en promociones masivas o descuentos puntuales, sino en el servicio personalizado y la experiencia premium.

En muchos casos, incluso el diseño del plástico, los materiales y la atención dedicada marcan una diferencia clara frente a otros productos financieros.

En Costa Rica, existen tres bancos que las brindan: BAC, Banco Nacional y Banco Popular.

BAC: Black The Platinum Card® Metal

Límite de crédito: $15.000

Beneficios:

Acumula puntos Membership Rewards® que pueden ser trasladados a membresías LifeMiles®, Delta SkyMiles®, Hilton Honors® y Marriott Bonvoy, o redimirse por efectivo desde la banca en línea y la banca móvil, así como en servicios turísticos ingresando a miviaje.cr. Acceso a salas en aeropuertos (Lounge BAC en el aeropuerto Juan Santamaría, acceso a salas VIP AMEX en aeropuertos y accesos Priority Pass). Asistencia en traslado al aeropuerto. Traslado de las compras internacionales a Tasa Cero a tres meses.

“Para poder acceder a esta tarjeta, el cliente debe cumplir con las políticas de crédito del banco y recibir la invitación”, aseguró Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas del BAC.

Banco Popular: Tarjeta Visa Infinite Metálica

Límite de crédito: $25.000

Beneficios:

Descuentos en marcas de lujo y hoteles. Acceso a salas VIP. Seguros de viaje. Tarjeta virtual segura para compras en línea, ofreciendo lujo, exclusividad y experiencias diferenciadas para fidelizar a sus clientes de alto valor.

“Además, participa en el programa de puntos, que se acumulan con cada compra realizada. Estos puntos pueden canjearse en una amplia red de comercios afiliados en todo el país, lo que brinda flexibilidad y valor en el uso cotidiano de la tarjeta”, aseguró Kenneth Gutiérrez, jefe de Tarjetas del Banco Popular.

Banco Nacional: “Black Premium”

Límite de crédito: inicia en los $25.000 y está sujeto a la capacidad de pago del cliente.

Beneficios:

Acceso a salas VIP del Aeropuerto Juan Santamaría y a nivel internacional en distintas salas. Acumulación de puntos por compras. Asistencias y beneficios en viajes. Asistencia y seguros en alquiler de vehículos. Acceso a planes de financiamiento: compras a plazo, compra de saldos y retiro a su favor. Compras a través del Marketplace BN Shop. Acceso a descuentos y promociones a través de la plataforma https://www.bncr.fi.cr/masbnficios

Es importante aclarar que el ingreso mínimo de los titulares de las tarjetas es establecido por las entidades financieras y que ninguna de estas tarjetas tiene algún cobro adicional por la administración anual.