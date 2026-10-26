Finanzas

Teletrabajar para el extranjero desde Costa Rica: vea las opciones de cobro, costos y reglas tributarias

Trabajar para una empresa extranjera desde Costa Rica implica decidir cómo cobrar sus servicios. Conozca opciones de pago y qué considerar antes de elegir

Por Marcia Solano Miller

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Teletrabajar para una empresa extranjera permite prestar servicios desde Costa Rica sin trasladarse al país. En esta modalidad, el trabajo se realiza a distancia y el vínculo con la compañía se suele establecer mediante un contrato de servicios.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.