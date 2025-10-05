Finanzas

Terminó la espera: TRIBU-CR empieza a funcionar. Vea cómo registrarse.

Más de 450.000 contribuyentes deberán adaptarse al nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria. Conozca los pasos y los canales de apoyo para implementarlo.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Con la promesa de modernizar, simplificar y hacer más transparente el proceso de recaudación en Costa Rica, este 6 de octubre comenzará a funcionar el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, TRIBU-CR, implementado por el Ministerio de Hacienda.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TRIBU-CRMinisterio de HaciendaimpuestosColegio de Contadores PrivadosHacienda Digital
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.