¿Tiene dudas sobre la declaración de renta? A partir de este sábado se habilitan kioscos regionales para guiar a los contribuyentes

Con el reloj en contra para el cierre fiscal que será el próximo 16 de marzo, el Colegio de Contadores Públicos anunció la apertura de Kioscos Tributarios en San José y en las filiales de Pérez Zeledón, Puntarenas, Limón y Guanacaste a partir de este sábado 21 de febrero hasta el 7 de marzo.

Además, se realizarán transmisiones virtuales mediante Facebook Live en coordinación con universidades afiliadas.

El impuesto recae sobre personas físicas, jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica domiciliados en Costa Rica que realicen actividades lucrativas. El periodo a declarar abarca del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2025.

Este año, el proceso trae dos particularidades importantes. Primero, la declaración debe presentarse a través de la nueva plataforma digital de Hacienda, denominada TRIBU-CR.

Segundo, aunque la ley estipula el 15 de marzo como fecha límite, para este 2026 dicho día cae en fin de semana (inhábil). Por lo tanto, la presentación y el pago podrán realizarse a más tardar el lunes 16 de marzo, de acuerdo con el artículo 10 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Acciones preventivas

Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos, instó a no dejar el trámite para el último día y recomendó a los obligados tributarios realizar las siguientes verificaciones previas:

Revisar los ingresos registrados según las facturas emitidas.

Confirmar que las compras estén respaldadas por comprobantes electrónicos válidos y que sean gastos deducibles (Ley 7092).

Conciliar las retenciones a la fuente (ej. el 2% en contrataciones con el Estado).

Comprobar los pagos parciales realizados durante el año.

Asegurar el uso del formulario correcto (Resolución MH-DGT-RES-0020-2025).

El peso de las multas

El desconocimiento no exime de responsabilidad y Tributación aplica castigos severos ante los incumplimientos.

“Las sanciones se acumulan: no declarar puede ocasionar multa, no pagar conlleva intereses y declarar mal puede generar una multa adicional”, aseveró Ovares.

Incluso si una empresa no tuvo actividad comercial durante el periodo, está obligada a declarar en cero; de lo contrario, se expone a castigos económicos.