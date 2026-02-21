Finanzas

¿Tiene dudas sobre la declaración de renta? A partir de este sábado se habilitan kioscos regionales para guiar a los contribuyentes

Contadores Públicos brindarán asesoría en Puntarenas, Limón, Pérez Zeledón y Guanacaste, así como en sus redes sociales

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Con el reloj en contra para el cierre fiscal que será el próximo 16 de marzo, el Colegio de Contadores Públicos anunció la apertura de Kioscos Tributarios en San José y en las filiales de Pérez Zeledón, Puntarenas, Limón y Guanacaste a partir de este sábado 21 de febrero hasta el 7 de marzo.








