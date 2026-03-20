Tipo de cambio bajó casi ¢3 esta semana tras cinco intervenciones seguidas del Banco Central

El precio del dólar con respecto al colón bajó casi ¢3 esta semana, pese a las cinco compras de estabilización que realizó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) todos los días, para un acumulado de $120,9 millones.

Banco Central intervino en el mercado cambiario. (La Nación/La Nación)

Los días de mayor actividad fueron el lunes y el viernes, con adquisiciones de $33,6 millones y $26,4 millones, respectivamente.

El martes compró $27,5 millones, el miércoles $17,7 millones y el jueves $15,5 millones.

Durante la jornada de este viernes se negociaron $48,047 millones. De ese total, casi la mitad fue absorbida por el Banco Central. Esto podría interpretarse como una señal de que su intención fue evitar que la moneda estadounidense perdiera más terreno frente al colón.

La Ley Orgánica del Banco Central le permite al ente emisor realizar operaciones de estabilización cuando considere que es necesario atenuar “fluctuaciones violentas”. Las usa en forma de compras cuando el precio va hacia la baja y en forma de ventas cuando va de subida.

En este caso las operaciones fueron de compras.

Mínimo histórico

Sin embargo, esta ofensiva institucional fue insuficiente para frenar el descenso de la divisa, que alcanzó un nuevo mínimo histórico desde el inicio de la serie del BCCR (6 de diciembre de 2007): ¢466,51, tras haber iniciado el lunes en ¢469,27.

¿Por qué hay tantos dólares en la economía?

Según Roxana Morales, economista de la UNA, la caída responde a una mayor abundancia de divisas generada por el dinamismo en exportaciones, turismo e Inversión Extranjera Directa (IED), sumado a una menor factura petrolera.

Las personas que reciben su salario en dólares, pero enfrentan gastos en colones, resienten el efecto de la apreciación del colón, frente a la moneda estadounidense. Sin embargo, los que están endeudados en dólares salen ganando.

A este diagnóstico, Pablo González, gestor de Mercado de Valores, añadió que el país se encuentra en su periodo de alta disponibilidad de divisas (noviembre a marzo). “Ante esta condición, el BCCR interviene mediante el mecanismo de estabilización, herramienta que no utilizaba desde la subida a casi ¢700 en el 2022”, explicó González.