Finanzas

Tipo de cambio bajó casi ¢3 esta semana tras cinco intervenciones seguidas del Banco Central

El precio del dólar volvió a tocar este viernes un nuevo mínimo.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar con respecto al colón bajó casi ¢3 esta semana, pese a las cinco compras de estabilización que realizó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) todos los días, para un acumulado de $120,9 millones.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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