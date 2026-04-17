Finanzas

Tipo de cambio cae esta semana casi ¢5 y el Banco Central vuelve a intervenir con $90,8 millones

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Una semana más, el precio del dólar volvió a caer. Esta vez el descenso fue de casi ¢5, llevando el tipo de cambio a mínimos históricos que no se registraban en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) desde el inicio de la actual serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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