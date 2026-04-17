Tipo de cambio cae esta semana casi ¢5 y el Banco Central vuelve a intervenir con $90,8 millones

Una semana más, el precio del dólar volvió a caer. Esta vez el descenso fue de casi ¢5, llevando el tipo de cambio a mínimos históricos que no se registraban en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) desde el inicio de la actual serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

El indicador pasó de los ¢460,59 que se reportaban el pasado 13 de abril a ¢456,12 durante la sesión de este viernes, bajando ¢4,47.

Tipo de cambio sigue a la baja (Shutterstock /Shutterstock)

Fuerte intervención

Las condiciones del mercado cambiario llevaron al Banco Central a realizar compras de estabilización monetaria por un monto de $90,8 millones.

El Central tiene la potestad de realizar este tipo de intervenciones cuando considera que es necesario reducir las fluctuaciones abruptas en la cotización de la divisa.

Esta cifra evidencia un aumento en la necesidad de absorber liquidez, ya que supera de manera importante la compra de estabilización realizada durante la semana anterior, la cual se ubicó en $77,5 millones.

Los motores detrás de la sobreoferta

El precio del dólar se ha mantenido con una fuerte tendencia a la baja durante muchos meses, impulsado por factores estructurales de la economía nacional. Principalmente, este exceso de dólares se explica por:

Un mayor auge del turismo.

El ingreso constante de inversión extranjera.

Un mayor dinamismo de las exportaciones provenientes de las zonas francas.

Cambio de tendencia en el horizonte: el factor petróleo

Sin embargo, este panorama de abundancia de divisas y colón apreciado podría estar cerca de experimentar un giro.

En los últimos días, economistas como Gerardo Corrales, de Economía Hoy, y Rodrigo Cubero, de Cefsa, han venido anticipando que este comportamiento podría cambiar.

La razón central de esta advertencia es la reciente alza en los precios internacionales del petróleo por el conflicto en el Medio Oriente.

Este encarecimiento de los hidrocarburos podría provocar que el país tenga que desembolsar una mayor cantidad de dólares para pagar por la importación de esta materia prima, lo que aumentaría la demanda de divisas a nivel local y, en consecuencia, presionaría los precios del dólar al alza.