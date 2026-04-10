Tipo de cambio cerró esta semana en ¢461 y obliga al Banco Central a intervenir con $77,5 millones en tres días

El exceso de dólares en el mercado cambiario local provocó que el precio de la moneda extranjera con respecto al colón se ubicara en ¢461,83.

En consecuencia, este es el precio mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) desde el inicio la actual serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

Al inicio de la semana, el pasado 6 de abril, el promedio ponderado fue de ¢465,39. El valor mínimo fue de ¢461 y se presentó precisamente el 10 de abril.

Intervención y factores determinantes

Para lograr que el precio del dólar no cayera más, el Banco Central realizó operaciones de estabilización del 7 al 9 de abril por un monto total de $77,5 millones.

Entre los factores que están incidiendo en que haya más dólares en el mercado sobresalen:

El auge turístico.

La inversión extranjera.

Un mayor dinamismo de las exportaciones de zonas francas.

Asimismo, en el plano internacional, las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos también han debilitado al dólar, contribuyendo así a su menor valor frente a otras monedas, incluido el colón.

Reacciones y efectos en la economía

Todo este contexto ha obligado al Banco Central a intervenir mediante la compra de dólares, con el objetivo de evitar fluctuaciones más abruptas que puedan generar distorsiones en la economía nacional.

“Estas presiones han provocado que el Banco Central intensifique su participación en el mercado cambiario mediante compras de divisas, tanto a través de operaciones propias orientadas al fortalecimiento de reservas como mediante intervenciones de estabilización para moderar fluctuaciones atípicas”, destacó Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional.

Por consiguiente, la caída del tipo de cambio tiene efectos mixtos: