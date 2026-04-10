Finanzas

Tipo de cambio cerró esta semana en ¢461 y obliga al Banco Central a intervenir con $77,5 millones en tres días

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El exceso de dólares en el mercado cambiario local provocó que el precio de la moneda extranjera con respecto al colón se ubicara en ¢461,83.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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