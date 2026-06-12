Tipo de cambio se aleja de los ¢460 con movimientos moderados durante la semana

El precio del dólar mantuvo movimientos moderados esta semana y cerró con una reducción de ¢2,09 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El tipo de cambio se ha mantenido bajo el rango de los 600 colones por dolar desde mediados de diciembre de 2022. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Rafael Pacheco)

El promedio ponderado del dólar pasó de ¢458,70 el viernes 5 de junio a ¢456,61 al cierre de este viernes, manteniéndose por debajo de la línea de los ¢460.

Este comportamiento se presentó sin que se reportaran intervenciones de estabilización monetaria por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

De acuerdo con los economistas de Mercado de Valores, el comportamiento del tipo de cambio se ajusta a la proyección que mantienen para lo que resta del 2026, con un sesgo a la baja.

Esta expectativa responde a las condiciones de mayor oferta de dólares observadas durante el primer trimestre, así como a factores estacionales que influyen en la demanda de divisas, como el aumento en la factura petrolera.

No obstante, señalan que la evolución del tipo de cambio dependerá de factores como el conflicto geopolítico, un menor dinamismo de las exportaciones y las condiciones fiscales internas, variables que podrían incidir en el desempeño de la economía durante los próximos meses.

Los movimientos del tipo de cambio tienen impactos diferentes dependiendo de si las personas o empresas generan ingresos, realizan gastos o mantienen financiamiento en dólares.