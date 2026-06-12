Finanzas

Tipo de cambio se aleja de los ¢460 con movimientos moderados durante la semana

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar mantuvo movimientos moderados esta semana y cerró con una reducción de ¢2,09 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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