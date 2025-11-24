Finanzas

Tipo de cambio: valor del dólar es el más bajo desde mayo del 2008 en Costa Rica

Por Sergio Morales Chavarría

La tendencia a la baja del tipo de cambio de Costa Rica aún no se detiene. Este lunes 24 de noviembre el valor de la moneda alcanzó un nuevo mínimo que no se veía en las cuentas nacionales desde el 7 de mayo del 2008.








tipo de cambiodólaresBanco Centralhistórico
