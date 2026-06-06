Finanzas

Todo lo que dice el FMI sobre el precio del dólar en Costa Rica en su informe de 2026

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Por Redacción EF

El precio del dólar en Costa Rica y la persistente fuerza de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense han sido objeto de un riguroso análisis por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su más reciente Informe de País No. 26/116, publicado en el marco de la Consulta del Artículo IV de 2026, el organismo multilateral detalló los factores macroeconómicos y externos que explican la caída en la cotización del dólar, evaluó el impacto de esta tendencia en la economía local y delineó una serie de recomendaciones estructurales para el mercado cambiario.








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