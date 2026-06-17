Finanzas

Tres motores de la economía bajan la velocidad y frenan el crecimiento, advierte la UNA

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El menor dinamismo de las exportaciones, la actividad económica y el crédito al sector privado reflejan una pérdida de velocidad en el crecimiento de la economía, advierte el más reciente informe del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA)








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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