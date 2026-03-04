Finanzas

Último resultado financiero de Fifco con negocio vendido a Heineken: utilidades de alimentos y bebidas tuvieron caída en 2025

En contraparte, el segmento que no se vendió a la multinacional neerlandesa creció un 37%

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Florida Ice and Farm Company (Fifco) concluyó el año fiscal 2025 con dos realidades financieras luego de confirmarse la venta de la mayoría de sus activos a Heineken. Por un lado, las unidades de negocio que no se incluyeron en el acuerdo con la multinacional —sector inmobiliario y participación en Comegua— tuvieron un desempeño favorable, mientras que el resto de actividades tuvo una caída en las utilidades según consta en los estados financieros de la compañía.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FifcoHeineken +Estado de resultadosutilidades fifco
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.