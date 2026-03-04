Último resultado financiero de Fifco con negocio vendido a Heineken: utilidades de alimentos y bebidas tuvieron caída en 2025

Florida Ice and Farm Company (Fifco) concluyó el año fiscal 2025 con dos realidades financieras luego de confirmarse la venta de la mayoría de sus activos a Heineken. Por un lado, las unidades de negocio que no se incluyeron en el acuerdo con la multinacional —sector inmobiliario y participación en Comegua— tuvieron un desempeño favorable, mientras que el resto de actividades tuvo una caída en las utilidades según consta en los estados financieros de la compañía.

En las llamadas operaciones continuadas, es decir las que no se vendieron, Fifco registró una utilidad neta de ȼ7.503 millones el año pasado, o sea un incremento de ȼ1.611 millones respecto al año anterior, equivalente a un crecimiento del 37,3%. Lejos de ser un resultado aislado, esta mejora se apoya en tres pilares: el dinamismo del negocio inmobiliario con sus residencias en Reserva Conchal, sus hoteles W y Westin en esa zona de Guanacaste y el desempeño de Comegua en sus mercados de exportación.​

En contraste, el desempeño de los negocios que la compañía vendió a Heineken (alimentos, bebidas y comercio) fue más retador. Esas unidades —clasificadas contablemente como operaciones discontinuadas bajo la norma NIIF 5— mostraron un menor rendimiento operativo, en especial en Estados Unidos. El golpe más visible vino por un fuerte deterioro de activos intangibles en Fifco USA, donde se reconocieron $110 millones en pérdida de valor frente a los $24 millones del año anterior. A esto se sumaron mayores gastos financieros y efectos cambiarios derivados de la apreciación del colón.​

Al cierre de 2025, la utilidad neta de estos negocios cerró en ȼ44.472 millones, mientras que en el 2024 la cifra llegó a ȼ80.116 millones, lo que equivale a una reducción de poco más de ȼ35.000 millones o dicho de otro modo, un 44,4% menos entre un año y otro. Los datos fueron publicados por la empresa tanto en sus estados financieros auditados como en el documento Informe de la Administración, que serán presentados en la asamblea general de accionistas convocada para el próximo 10 de marzo y que en este momento están disponibles en el sitio web de la compañía.

En términos generales, cuando se suman los segmentos del negocio, la utilidad neta del 2025 fue de ȼ51.975 millones, un 40% menos que lo visto el año previo. EF consultó al equipo de comunicación de Fifco sobre cuáles fueron los factores que originaron la disminución de las utilidades e indicaron que tramitarán la consulta pero la versión oficial se dará el próximo 10 de marzo en la asamblea de accionistas.

Según el documento publicado en el sitio web de Fifco, se ratificó que el acuerdo de compraventa con Heineken fue confirmado el 30 de enero pasado, por un monto de $3.201 millones. Después de impuestos y gastos, alrededor de $2.900 millones quedaron bajo administración de Fifco, a la espera de distribución a los accionistas en un horizonte cercano a los 12 meses.

La administración colocó los fondos en una cuenta de depósito con Citibank NA y los distribuyó en fondos de mercado de dinero con calificación AAA administrados por gestores globales como BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley. El objetivo declarado es preservar el capital y asegurar liquidez, mientras la empresa completa el proceso de pago de dividendos extraordinarios y termina de rediseñar su estructura futura.

Para los accionistas, la combinación de buenos resultados en las operaciones continuadas y una inyección masiva de liquidez se traduce en dos noticias concretas: un negocio más enfocado y un flujo relevante de dividendos por venir.

Fifco mantiene la proyección de una distribución total asociada a la transacción en un rango de $3,25 a $3,55 por acción. De ese monto, se propone para 2026 un dividendo de $0,37 dólares por acción, cargado contra las utilidades retenidas acumuladas al cierre de 2025, y el remanente, estimado entre $2,88 y $3,18 por acción, quedaría para distribuirse en 2027 una vez cerrado y aprobado el ejercicio 2026.​

El marco legal costarricense impone disciplina al calendario: los dividendos sólo pueden pagarse sobre utilidades líquidas reflejadas en estados financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas. Como la transacción se cerró el 30 de enero de 2026, los dividendos ligados a los resultados de ese ejercicio se podrán girar después de la aprobación de los estados financieros de 2026, prevista para los primeros meses del 2027. Esto significa que, durante 2026, el único dividendo será el de $0,37 dólares por acción derivado de las utilidades retenidas al cierre de 2025.​ En conjunto, los resultados del negocio en 2025 dibujan a una Fifco más liviana, pero más enfocada en unidades que ya demostraron capacidad de crecer en utilidades.

El segmento inmobiliario, el hotel y Comegua pasan a ser protagonistas en el nuevo perfil corporativo, mientras la empresa convierte la venta de activos menos rentables en una oportunidad de reorganizarse, remunerar a sus accionistas y preparar el terreno para la siguiente etapa de su historia.

Cambios en las directivas y separación

A finales de febrero anterior, Fifco nombró a Mariel Picado Quevedo como nueva directora general, en el marco de una etapa enfocada en maximizar recursos y activos estratégicos, especialmente en hospitalidad y vidrio. Picado, abogada con más de 21 años en la compañía, ha sido figura clave en la expansión regional, la diversificación de negocios, el fortalecimiento de la gobernanza y la reciente negociación con Heineken vinculada a la transacción del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle. Antes de Fifco, tuvo funciones en el sector público, donde fue jefa negociadora de capítulos del DR-CAFTA y asesora en la OMC.

A Picado la acompañarán tres ejecutivos: Sergio Chavarría, director de Finanzas y Servicios Corporativos; Fabián Fernández, director de Hospitalidad; e Isaac Salazar, director Legal y de Cumplimiento, quienes aportarán continuidad operativa y rigor técnico en sus respectivas áreas. Este rediseño obedece al “nuevo dimensionamiento” de la empresa tras la venta de su negocio de bebidas, alimentos y retail, y busca alinear la gobernanza con el perfil actual del grupo.

Es clave aclarar que Rolando Carvajal se mantiene liderando las operaciones de Heineken en Costa Rica, tal como se anunció previamente. El cambio comunicado aplica únicamente a la estructura de liderazgo de Fifco posterior a la transacción y no implica modificaciones en la operación ni en el liderazgo de Heineken en el país. Fifco y Heineken funcionan ahora como empresas independientes.

