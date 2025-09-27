Negocios

Venta de Fifco a Heineken: el trato más grande el año en la región

Operación pactada por $3.250 millones quedaría en firme a mediados del próximo año

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores y Sergio Morales Chavarría

Rolando Carvajal, CEO de Florida ICE and Farm Co.(Fifco), califica la venta como la transacción más importante en la historia de la región centroamericana y no es para menos: es complicado recordar un negocio de la magnitud del acuerdo alcanzado entre Fifco y Heineken. El convenio por la venta de la mayoría de marcas de bebidas, alimentos y retail de la empresa costarricense se cerró por $3.250 millones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Fifco HeinekenFIFCOventacláusulaprocesocervecería
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.