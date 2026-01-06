¿Va a pedir un préstamo? Estas son las tasas máximas que pueden cobrarle en el 2026

Las tasas máximas anuales para los préstamos y microcréditos de este primer semestre del 2026 ya fueron fijadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en colones y en dólares.

Las tasas máximas son de aplicación obligatoria para todos los contratos, negocios o transacciones de crédito que se formalicen durante el semestre siguiente a su publicación, es decir, entre enero y junio de 2026.

El BCCR fijó los siguientes máximos:

Créditos regulares (todo tipo excepto microcréditos)

Colones: 36,27%

Dólares: 30,39%

Microcréditos

Colones: 51,21%

Dólares: 43,03%

Créditos en otras monedas:

7,50% anual.

El cálculo de estas tasas se realiza dos veces al año, en enero y julio, tal como lo establece el artículo 36 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, incorporado mediante la Ley N.° 9859, que busca prevenir prácticas de usura en el sistema financiero.

La tasa de interés mensual se calcula a partir del promedio ponderado de las tasas aplicadas a todos los nuevos créditos otorgados en ese mes, considerando el monto de cada operación para determinar su peso en el cálculo.

Esta regulación busca proteger a los consumidores estableciendo un techo máximo para las tasas de interés que pueden cobrar las entidades financieras en sus operaciones crediticias.

En comparación con los límites fijados en julio de 2025 —cuando el tope para colones fue de 36,65% y para microcréditos de 51,74%—, la nueva actualización refleja una tendencia a la baja, lo que reduce ligeramente el techo máximo de financiamiento para los consumidores y las más de 435.000 microempresas que operan en el país.

Se considera microcrédito aquel que no supera un monto máximo de 1,5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, establecido en ¢462.200, con lo cual el límite para una operación de este tipo es de ¢693.300, de acuerdo con la legislación.

Estos topes no solo aplican a los bancos, sino también a casas de empeño y ventas a crédito de bienes y servicios.