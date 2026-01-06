Finanzas

¿Va a pedir un préstamo? Estas son las tasas máximas que pueden cobrarle en el 2026

Para los microcréditos, los topes se fijaron en 51,21% en colones y 43,03% en dólares, más altas que para los otros financiamientos

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Las tasas máximas anuales para los préstamos y microcréditos de este primer semestre del 2026 ya fueron fijadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en colones y en dólares.








