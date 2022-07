¿Vale la pena comprar euros ahora que están “más baratos”?

Con el euro en mínimos históricos las personas podrían preguntarse si vale la pena comprar la divisa de cara a una posible recuperación.

En 2022, el euro se ha depreciado cerca del 12% en comparación con el dólar, al punto de que en días recientes, al 13 de junio, registró una paridad práctica con la moneda estadounidense, algo que no sucedía desde 2002.

Dar una respuesta categórica sobre si vale la pena ahorrar o invertir en euros en este momento no es tarea fácil, principalmente porque depende de con qué intenciones se haga.

Si se trata de buscar réditos por inversión, la realidad es que las tasas de interés en euros no son tan atractivas. De hecho, esa es una de las razones por las que la divisa del viejo continente ha caído en el último año: su depreciación se ha escrito bajo la sombra de la dominancia del dólar.

La Reserva Federal de los Estados Unidos ha ido ajustando sus tasas hacia el alza a una mayor velocidad respecto a la zona euro y sus 19 naciones. La política monetaria del Banco Central Europeo ha sido menos agresiva que la tendencia mundial y, en su búsqueda de no golpear más el ya alicaído crecimiento económico de la zona, ha hecho menos atractiva la inversión en su moneda. Esto ha causado un éxodo de los inversionistas hacia la seguridad de la dolarización y ha puesto una mayor presión cambiaria sobre la divisa europea.

“Bajo el entorno que estamos viviendo, lo más prudente en este momento sería hacer inversiones en dólares en lugar de euros”, explica Luis Diego Herrera, analista económico de Grupo Financiero Acobo.

Caída de la divisa europea aflora la pregunta: ¿vale la pena comprar euros? (BANCO CENTRAL EUROPEO/Banco Central Europeo)

Aún así, Douglas Montero, economista y asesor financiero internacional, considera que, incluso ahora, es sano buscar una diversificación en euros, aunque valdría la pena hacerlo con porcentajes más cautelosos del portafolio dependiendo de la fuerza que tenga la moneda para entonces y siempre y cuando responda a una estrategia de inversión formal.

“Yo siempre he recomendado comprar euros como parte de una cartera diversificada. La gente siempre piensa que colones y dólares y no, el euro es una moneda fuerte. Aunque el euro se bajara a $0,90, no es mucha la diferencia”, dice Montero.

Para una persona que tiene programado un viaje a Europa, por ejemplo, podría resultar atractiva la compra de euros ahora que la moneda anda de capa caída. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el colón también lleva una marcada tendencia a la depreciación, así que las ventajas tampoco son muy grandes debido al peaje que hay que hacer en el dólar.

Además, esta compra se haría con un nivel de riesgo de por medio: pensando que el euro se va a recuperar para entonces; el problema es que el futuro cercano de la moneda está empañado por la crisis energética.

La Unión Europea (UE) en estos momentos está a merced de Rusia, país que podría cortarle el suministro de gas, del cual la UE es altamente dependiente. Si llegara a cerrarse el grifo, la euro zona, que ya de por sí reporta una inflación interanual del 8,6%, podría caer en una recesión económica sin precedentes desde su conformación.

Esta incertidumbre hace que los expertos consideren que el euro todavía no ha tocado suelo. Según los datos comerciales de Depository Trust & Clearing Corporation, los comerciantes han estado haciendo más apuestas en torno al nivel de $0,95, con $0,98 actuando potencialmente como un mínimo a corto plazo, mientras que estrategas de Deutsche Bank calculan un bajón entre $0,95 y $0,97, pero un euro en 90 centavos también está en el horizonte.

“Para mí el euro es una moneda fuerte, no en vano el par dólar-euro es el par más comerciado en el mundo. La comunidad económica europea se ha mostrado cada vez más resistente a desintegrarse: incluso después de lo de Grecia (su crisis) y el Brexit, se mantuvo. El Banco Central Europeo es un excelente banco, y yo creo que ellos no van a dejar que haya una desintegración y el euro pierda valor”, considera Montero.

Por otra parte, pasar de dólares a euros, directamente, es un poco arriesgado, principalmente porque se estaría perdiendo el abrigo que brinda la moneda estadounidense en estos momentos de incertidumbre mundial.

“Hoy, el refugio por excelencia es el dólar”, concluye Herrera.